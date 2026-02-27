In 12 mesi, tra aprile 2025 e marzo 2026, il numero di annunci che proponevano appartamenti in affitto è diminuito del 4% sui principali portali immobiliari svizzeri, attestandosi a 393'897, pari a circa 17'000 appartamenti in meno rispetto all'anno precedente.
Keystone
Le offerte di appartamenti in affitto sui principali portali immobiliari svizzeri sono diminuite leggermente tra aprile 2025 e marzo 2026. Parallelamente, la durata media di pubblicazione degli annunci è aumentata, raggiungendo ora i 24 giorni.
In 12 mesi, tra aprile 2025 e marzo 2026, il numero di annunci che proponevano appartamenti in affitto è diminuito del 4% sui principali portali immobiliari svizzeri, attestandosi a 393'897, pari a circa 17'000 appartamenti in meno rispetto all'anno precedente.
È quanto emerge dall'indice OWI (Online-Wohnungsindex) sugli alloggi online pubblicato oggi dall'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (SVIT) e dall'Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF), dalla piattaforma newhome e dallo Swiss Real Estate Institute.
La durata media di pubblicazione degli annunci è invece aumentata di un giorno su base annua, raggiungendo i 24 giorni, ma alcune grandi città fanno eccezione a questa tendenza.
A Zurigo, ad esempio, la durata media di pubblicazione è scesa a un livello record di 12 giorni. Si tratta del valore più basso mai osservato dall’OWI per una grande città svizzera.
All'estremo opposto, a Neuchâtel, i proprietari pubblicano i loro annunci per una media di 41 giorni, una durata mai raggiunta dall'inizio dell'indagine nel 2015. Nel Giura, la media si attesta a 51 giorni, ossia due giorni in più rispetto a un anno prima.
Anche Lugano, con 33 giorni, e San Gallo, con 28 giorni, restano ampiamente al di sopra della media svizzera di 24 giorni
Anche Lugano, con 33 giorni, e Sn Gallo, con 28 giorni, restano ampiamente al di sopra della media svizzera di 24 giorni
Il mercato immobiliare svizzero si divide quindi chiaramente in due categorie: nelle città, la domanda, alimentata dai movimenti della popolazione, supera di gran lunga l'offerta.
Nel resto del Paese, il mercato è più rilassato, con un'offerta sufficiente.
Questa minore propensione a trasferirsi, che si traduce in una diminuzione del numero di annunci, si spiega in particolare con la recente evoluzione degli affitti richiesti sul mercato. «Attualmente è ancora più vantaggioso per gli inquilini rimanere nel proprio appartamento», concludono gli autori dello studio.