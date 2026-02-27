Mercato immobiliare Diminuiscono annunci di alloggi in affitto

In 12 mesi, tra aprile 2025 e marzo 2026, il numero di annunci che proponevano appartamenti in affitto è diminuito del 4% sui principali portali immobiliari svizzeri, attestandosi a 393'897, pari a circa 17'000 appartamenti in meno rispetto all'anno precedente.

Le offerte di appartamenti in affitto sui principali portali immobiliari svizzeri sono diminuite leggermente tra aprile 2025 e marzo 2026. Parallelamente, la durata media di pubblicazione degli annunci è aumentata, raggiungendo ora i 24 giorni.