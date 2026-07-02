I dipendenti del gruppo mediatico friburghese St. Paul, editore tra l'altro del quotidiano La Liberté, si sono mobilitati oggi per salvare i 18 posti di lavoro, che erano stati soppressi lo scorso aprile.

Alla protesta odierna hanno preso parte circa un centinaio di manifestanti.

Dal 18 giugno è in corso una procedura di consultazione, per sventare un licenziamento in massa.

Il sindacato Syndicom e l'associazione di categoria Impressum hanno comunicato che i rappresentanti del personale respingono «sulla base di dati concreti» la strategia dell'editore e si oppongono ai licenziamenti. L'entità dei tagli peggiorerebbe infatti la qualità delle pubblicazioni.

Martedì l'organico riunito in assemblea aveva chiesto all'impresa di «distanziarsi dai tagli». Negli ultimi tre anni i posti di lavoro sono già diminuiti di un quinto, sottolineano Syndicom e Impressum.

Oggi sul mezzogiorno si è invece svolta una manifestazione, di fronte alla sede principale del gruppo mediatico a Friburgo, alla quale ha preso quasi un centinaio di persone.

Le richieste dei dipendenti non si limitano al mantenimento degli impieghi, ma comprendono pure la sopravvivenza del giornalismo regionale nel Canton Friburgo e nel distretto vodese delle Broye. Il gruppo St. Paul pubblica infatti anche il trisettimanale La Gruyère e il settimanale La Broye Hebdo.

Attualmente il gruppo conta 113,2 posti equivalenti a tempo pieno, di cui 77,8 nelle redazioni. Le diciotto partenze previste dovrebbero avvenire tramite pensionamenti, licenziamenti e diminuzioni del tempo di lavoro.