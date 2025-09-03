La direttrice della radiotelevisione svizzerotedesca (SRF) Nathalie Wappler Keystone

La direttrice della radiotelevisione svizzerotedesca (SRF) Nathalie Wappler si dimette. La 57enne lascerà la funzione a fine aprile 2026 dopo averla ricoperta per sei anni e mezzo, ha comunicato oggi sul proprio sito web la stessa SRF.

Keystone-SDA SDA

Dopo il successo nella trasformazione della SRF e la conclusione dell'attuale serie di misure di risparmi, Wappler intende affrontare una nuova sfida professionale, indica la nota.

Fino alla sua partenza dalla SSR, continuerà a portare avanti i progetti di risparmio e di trasformazione in corso e a impegnarsi pienamente sia nel processo politico relativo all'iniziativa «200 franchi bastano!» sia nell'attuazione del nuovo modello organizzativo «Enavant SRG SSR», garantendo un passaggio di consegne ottimale a chi le succederà, viene aggiunto.

Cosa è cambiato sotto la sua conduzione?

«Nei sei anni e mezzo di direzione, Wappler ha plasmato in modo lungimirante lo sviluppo della SRF, nonostante un contesto finanziario e politico sempre più esigente», sottolinea il comunicato.

«Sotto la sua conduzione e per mezzo della nuova strategia aziendale, la SRF si è trasformata radicalmente e ha gettato le basi per un futuro digitale», viene puntualizzato.

Il cambiamento «permette oggi alla SRF di reagire rapidamente ai cambiamenti di mercato, agli sviluppi tecnologici e alle esigenze del pubblico», viene aggiunto.

La carriera di Wappler, non solo alla SRF

Wappler ha iniziato la sua carriera presso la SRF e la SSR oltre 20 anni fa. Dal 2005 ha lavorato inizialmente come redattrice presso «Kulturplatz», tre anni dopo è diventata responsabile della redazione di «Sternstunden» e nel 2011 ha infine assunto la direzione del dipartimento cultura della SRF.

In questo ruolo ha riunito le redazioni di televisione, radio e online, ha modernizzato radio SRF 2 Kultur e ha sviluppato nuove strategie per i film e le serie.

Nel 2016 Wappler si è trasferita in Germania assumendo la funzione di responsabile dei programmi presso l'emittente tedesca Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) e nel marzo 2019 la SSR è riuscita a riconquistarla in veste di direttrice di SRF e successivamente come vicedirettrice generale della SSR.

Nei prossimi passi ancora misure di risparmio

La ricerca del successore di Wappler sarà condotta dal Comitato del Consiglio regionale SRG Deutschschweiz. La nomina spetterà al Consiglio d'amministrazione SSR. Quest'ultima fornirà informazioni sul procedimento a tempo debito.

Sempre oggi SRF ha confermato che entro la fine di quest'anno saranno cancellati 66 posti a tempo pieno, la metà dei quali tramite la naturale fluttuazione del personale.

Come annunciato, dopo la conclusione del processo di consultazione in estate, SRF attuerà ulteriori misure di risparmio, indica la nota.

L'azienda deve realizzare economie per circa 12 milioni di franchi entro la fine dell'anno, come già comunicato dalla stessa SRF a luglio.