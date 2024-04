È stabile il dato della disoccupazione in Svizzera. (Immagine d'archivio). Keystone

Nel mese di marzo il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 2,4%. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di disoccupati è aumentato di 15’838 unità (+17,1%). Lo comunica la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in una nota odierna.

SDA

Alla fine del mese scorso erano 108'593 le persone disoccupate iscritte presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ovvero 3’286 in meno rispetto al mese precedente.

In Ticino, nel paragone mensile, il tasso è diminuito del 10,4% a 4483 (2,7%), mentre nel confronto annuo l'incremento è del 9,4%. Nei Grigioni si segnala rispettivamente un -6,2% (a 983, 0,9%) e un dato in discesa anche su base annua (-3,5%), in controtendenza rispetto alla media nazionale.

Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è diminuito di 608 unità (-6,0%) arrivando al totale di 9'505, ciò che corrisponde a 1'275 persone in più (+15,5%) su base annua. Fra i 50 e i 64 anni si è registrato un calo di 931 persone (-3,0%), a 30'594. Su base annua il dato corrisponde a un aumento di 3'021 persone (+11,0%).

In totale le persone in cerca d'impiego sono risultate 178'392, 3’626 in meno su base mensile e 16'528 (+10,2) in più rispetto al corrispondente periodo del 2023. Secondo i dati provvisori, nel corso del mese di gennaio, 2'482 persone hanno poi esaurito il loro diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

