Il numero dei disoccupati è ai massimi da febbraio scorso. Keystone

Lieve aumento della disoccupazione in Svizzera: in novembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 2,1%, a fronte del 2,0% di ottobre, valore registrato pure in settembre e in agosto.

Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) in cifre assolute il numero dei disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) è salito a 98'011, il numero più alto dallo scorso febbraio.

In Ticino la disoccupazione è al 2,7% (+0,4 punti rispetto a ottobre), nei Grigioni all'1,2% (+1,2 punti).

Su base annua il tasso sale di 0,1 punti a livello nazionale, rimane stabile nei Grigioni e scende di 0,1 punti in Ticino.

hm, ats