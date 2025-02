In Ticino nel primo mese dell'anno il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,3% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre e pure +0,2 punti in confronto a gennaio 2024). (Immagine simbolica) Keystone

La disoccupazione in Svizzera è cresciuta di 0,2 punti percentuali in gennaio rispetto a dicembre 2024 ed è aumentata sensibilmente in confronto all'anno scorso.

Keystone-SDA, ats SDA

Rispetto al mese precedente il numero dei senza lavoro è progredito di 5480 unità, con un tasso che si è attestato al 3,0%.

Su base annua l'aumento è stato di 0,5 punti, indicano i dati pubblicati oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Alla fine di gennaio erano 135'773 le persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento (URC). Sull'arco dei dodici mesi si regista una progressione netta pari a 22'598 unità: concretamente in fila davanti agli sportelli vi erano il 20,0% di persone in più.

In Ticino nel primo mese dell'anno il tasso si è attestato al 3,3% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre e pure +0,2 punti in confronto a gennaio 2024), nei Grigioni all'1,4% (tasso immutato rispetto al mese precedente e +0,2 punti sia rispetto a dodici mesi prima).