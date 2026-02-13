Disoccupazione in lieve calo in Svizzera, perlomeno a livello mensile: in giugno il tasso dei senza lavoro si è attestato al 2,9%, a fronte del 3,0% di aprile e maggio. Sull'arco di dodici mesi si osserva però un incremento di 0,2 punti.

Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) alla fine del sesto mese dell'anno il numero dei disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) è sceso a 137'751 (cifre assolute arrotondate al centinaio, per facilità di lettura), cioè 2500 in meno di maggio, ma 10'900 in più di un anno prima.

A titolo di confronto, nel momento più critico della pandemia (gennaio 2021) erano stati registrati quasi 170'000 senza lavoro, con un tasso al 3,7%.

Va sottolineato come i dati sulla disoccupazione non tengano conto di coloro che hanno esaurito il diritto a ricevere le prestazioni e che ad esempio vivono di risparmi o si trovano a beneficio dell'assistenza.

Gli indicatori si basano inoltre sulle persone effettivamente iscritte all'URC: la definizione di disoccupato è quindi diversa da quella dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), che opera attraverso sondaggi.

Stando all'ILO la disoccupazione in Svizzera nel primo trimestre (ultimo dato disponibile) era al 5,2%.

Tornando alle valutazioni odierne della Seco, in Ticino in giugno il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,6% (-0,2 punti rispetto a maggio, +0,2 su base annua), nei Grigioni all'1,1% (-0,3 e senza variazione).

In termini assoluti, da Airolo a Chiasso si contano 4400 disoccupati (-200 mensile, +300 annuo), mentre nel cantone con capoluogo Coira la cifra è di 1300 (-300 e +100).

Il Ticino è al 13esimo posto fra i cantoni più toccati dal problema (primo è Ginevra), mentre i Grigioni sono al quinto rango nella graduatoria dei meno colpiti (migliore della classe è Appenzello Interno).

Tornando all'ambito nazionale, dai dati pubblicati dalla Seco emerge anche che fra i giovani (15-24 anni) la disoccupazione è al 2,7%, fra i 25-49enni al 3,2% e fra gli over 50 anni al 2,6%.

I disoccupati di lunga durata (cioè quelli iscritti agli URC da oltre un anno) erano 22'900, lo 0,2% in più di maggio e il 31,8% in più di dodici mesi prima: fra loro vi erano 200 giovani e 9900 ultracinquantenni.

Leggendo i dati in base alla nazionalità, gli svizzeri presentano una quota di senza lavoro del 2,0% (stabilità mensile e +0,1 annuo), gli stranieri del 5,1% (-0,1 e +0,4).

Complessivamente, fa sapere ancora la Seco, le persone in cerca d'impiego registrate nel mese scorso erano 225'800, praticamente stabili rispetto a maggio (+0,1%).

Tale cifra comprende, oltre ai disoccupati iscritti, i lavoratori che frequentano corsi di riconversione o di perfezionamento, che seguono programmi occupazionali o che conseguono un guadagno intermedio. Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli uffici di collocamento era pari a 47'200 (+2500 mensile e +7500 annuo).

I funzionari di Berna hanno pubblicato anche i dati relativi al lavoro ridotto per il mese di marzo (ultimo dato disponibile), che risulta ancora relativamente poco diffuso: ha infatti colpito 10'000 persone (-17,4% su base annua). Inoltre in aprile 2600 persone hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.