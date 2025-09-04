Mercato del lavoroDisoccupazione sale al 2,8% in agosto in Svizzera
SDA
4.9.2025 - 09:30
Disoccupazione in lieve aumento in Svizzera: in agosto il tasso dei senza lavoro si è attestato al 2,8%, a fronte del 2,7% registrato in luglio, giugno e in maggio. Sull'arco di dodici mesi si registra un incremento di 0,4 punti percentuali.
Keystone-SDA
04.09.2025, 09:30
SDA
Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) alla fine dell'ottavo mese dell'anno il numero dei disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) è salito a 132’100 (cifre assolute arrotondate al centinaio, per facilità di lettura), cioè 3000 in più di luglio e 20'800 in più di un anno prima. A titolo di confronto, nel momento più critico della pandemia (gennaio 2021) erano stati registrati quasi 170'000 senza lavoro, con un tasso al 3,7%.
Va sottolineato come i dati sulla disoccupazione non tengano conto di coloro che hanno esaurito il diritto a ricevere le prestazioni e che ad esempio vivono di risparmi o si trovano a beneficio dell'assistenza. Gli indicatori si basano inoltre sulle persone effettivamente iscritte all'URC: la definizione di disoccupato è quindi diversa da quella dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), che opera attraverso sondaggi. Stando all'ILO la disoccupazione in Svizzera nel secondo trimestre (ultimo dato disponibile) era al 4,6%.
Tornando alle valutazioni odierne della Seco, in Ticino in agosto il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,6% (+0,1 punti rispetto a luglio, +0,2 su base annua), nei Grigioni all'1,0% (-0,1 +0,2). In termini assoluti, da Airolo a Chiasso si contano 4300 disoccupati (+100 mensile, +300 annuo), mentre nel cantone con capoluogo Coira la cifra è di 1100 (stabile e +300). Il Ticino è al 11esimo posto fra i più toccati dal problema, mentre i Grigioni sono al quarto rango nella graduatoria dei meno colpiti.
Tornando all'ambito nazionale, dai dati pubblicati dalla Seco emerge anche che fra i giovani (15-24 anni) la disoccupazione è al 3,2%, fra i 25-49enni al 3,1% e fra gli over 50 anni al 2,5%. I disoccupati di lunga durata (cioè quelli iscritti agli URC da oltre un anno) erano 18'500, il 2,9% in più di luglio e il 36,5% in più di dodici mesi prima, fra cui 8200 ultracinquantenni.
Leggendo i dati in base alla nazionalità, gli svizzeri presentano una quota di senza lavoro del 2,0% (+0,1 mensile e +0,3 annuo), gli stranieri del 4,8% (+0,1 e +0,8). Per regione di provenienza, i tassi più elevati si osservano per gli ucraini (24,7%; il dato va però considerato con cautela, secondo la Seco, perché per motivi metodologici non rispecchia più la realtà attuale), seguiti dagli africani (8,8%), che la Seco considera nel loro insieme, dai bulgari (7,4%) e dai rumeni (6,7%). L'Ue è al 4,2%. Riguardo ai principali paesi confinanti, la Francia è al 6,1%, l'Italia al 4,1% e la Germania al 3,1%.
Complessivamente, fa sapere ancora la Seco, le persone in cerca d'impiego registrate nel mese scorso erano 209'100, lo 0,2% in meno di luglio. Tale cifra comprende, oltre ai disoccupati iscritti, i lavoratori che frequentano corsi di riconversione o di perfezionamento, che seguono programmi occupazionali o che conseguono un guadagno intermedio. Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli uffici di collocamento era pari a 37'900 (-1900 mensile, +1600 annuo).
I funzionari di Berna hanno pubblicato anche i dati relativi al lavoro ridotto per il mese di maggio (ultimo dato disponibile), che risulta ancora relativamente poco diffuso: ha infatti colpito 12'100 persone. Intanto in giugno 2500 persone hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico