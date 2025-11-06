  1. Clienti privati
Svizzera La disoccupazione sale al 2,9% in ottobre

SDA

6.11.2025 - 09:55

Il tasso di disoccupazione è aumentato in ottobre di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre
Il tasso di disoccupazione è aumentato in ottobre di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre


Disoccupazione in aumento in Svizzera: in ottobre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 2,9% rispetto al 2,8% del mese precedente. Lo ha comunicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:55

06.11.2025, 10:00

Nel mese in rassegna il numero dei disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) è salito a 135’212 cioè 1979 in più (+1,5%) rispetto a settembre e 18’765 in più rispetto a un anno fa (+16,1%).

Al netto delle variazioni stagionali, il numero dei disoccupati è aumentato dello 0,5% su base mensile, interessando 140'018 persone. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto invariato al 3,0%.

Da settembre a ottobre di quest'anno il numero dei senza lavoro giovani (15-24 anni) è diminuito di 391 unità (-2,8%), per un totale di 13’470 persone. Rispetto allo stesso mese di un anno fa ciò corrisponde a un aumento di 1849 persone (+15,9%). Nel mese di ottobre 2025 il tasso di disoccupazione giovanile è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente, par al 3,1%.

