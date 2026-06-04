Disoccupazione stabile in Svizzera, perlomeno a livello mensile: in maggio il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3,0%, come in aprile, e valore lievemente inferiore al 3,1% registrato in marzo. Sull'arco di dodici mesi si osserva però un incremento di 0,3 punti.

Mercato del lavoro La disoccupazione è stabile a livello mensile, ma in aumento su base annua. Ecco quanti senza lavoro ci sono in Ticino

Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) alla fine del quinto mese dell'anno il numero dei disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) è sceso a 140'300 (cifre assolute arrotondate al centinaio, per facilità di lettura), cioè 2600 in meno di aprile, ma 12'300 in più di un anno prima.

A titolo di confronto, nel momento più critico della pandemia (gennaio 2021) erano stati registrati quasi 170'000 senza lavoro, con un tasso al 3,7%.

Va sottolineato come i dati sulla disoccupazione non tengano conto di coloro che hanno esaurito il diritto a ricevere le prestazioni e che ad esempio vivono di risparmi o si trovano a beneficio dell'assistenza.

Gli indicatori si basano inoltre sulle persone effettivamente iscritte all'URC: la definizione di disoccupato è quindi diversa da quella dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), che opera attraverso sondaggi.

Stando all'ILO la disoccupazione in Svizzera nel primo trimestre (ultimo dato disponibile) era al 5,2%.

Ecco quanti disoccupati ci sono in Ticino

Tornando alle valutazioni odierne della Seco, in Ticino in maggio il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,8% (stabile rispetto ad aprile, +0,2 su base annua), nei Grigioni all'1,4% (-0,2 e +0,1).

In termini assoluti, da Airolo a Chiasso si contano 4600 disoccupati (-100 mensile, +300 annuo), mentre nel cantone con capoluogo Coira la cifra è di 1500 (-200 e +100).

Il Ticino è al 12esimo posto fra i cantoni più toccati dal problema (primo è Ginevra), mentre i Grigioni sono al sesto rango nella graduatoria dei meno colpiti (migliore della classe è Appenzello Interno).

Come è distribuita la disoccupazione in base all'età?

Tornando all'ambito nazionale, dai dati pubblicati dalla Seco emerge anche che fra i giovani (15-24 anni) la disoccupazione è al 2,7%, fra i 25-49enni al 3,3% e fra gli over 50 anni al 2,7%.

I disoccupati di lunga durata (cioè quelli iscritti agli URC da oltre un anno) erano 22'800, l'1,7% in più di aprile e il 34,1% in più di dodici mesi prima: fra loro vi erano 200 giovani e 9900 ultracinquantenni.

Leggendo i dati in base alla nazionalità, gli svizzeri presentano una quota di senza lavoro del 2,0% (-0,1 mensile e +0,2 annuo), gli stranieri del 5,2% (-0,2 e +0,4).

Complessivamente, fa sapere ancora la Seco, le persone in cerca d'impiego registrate nel mese scorso erano 225'500, il 2,2% in meno di aprile.

Tale cifra comprende, oltre ai disoccupati iscritti, i lavoratori che frequentano corsi di riconversione o di perfezionamento, che seguono programmi occupazionali o che conseguono un guadagno intermedio. Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli uffici di collocamento era pari a 44'700 (-3700 mensile e +6600 annuo).

I funzionari di Berna hanno pubblicato anche i dati relativi al lavoro ridotto per il mese di febbraio (ultimo dato disponibile), che risulta ancora relativamente poco diffuso: ha infatti colpito 12'000 persone.

Inoltre in marzo 2600 persone hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.