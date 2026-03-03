  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercato delle divise Il dollaro si rafforza sensibilmente anche sul franco svizzero

SDA

3.3.2026 - 10:01

La guerra in Medio Oriente ha anche ripercussioni sui cambi.
La guerra in Medio Oriente ha anche ripercussioni sui cambi.
Keystone

Il dollaro si è chiaramente rafforzato nella notte: sulla scia della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran il biglietto verde continua a beneficiare del suo ruolo di valuta di riferimento mondiale.

Keystone-SDA

03.03.2026, 10:01

03.03.2026, 10:04

La moneta statunitense ha guadagnato terreno rispetto a tutte le principali valute. Questo è avvenuto anche nei confronti del franco svizzero, considerato bene rifugio per eccellenza: il dollaro è salito a 0,7814 da 0,7781 franchi di ieri sera. Anche l'euro, ora a 1,1668 dollari, costa chiaramente meno. Nel frattempo il corso la euro/franco è rimasto più o meno invariato a 0,9117.

Secondo gli operatori di mercato le reazioni finora viste sarebbero in gran parte in linea con il modello tipico delle crisi geopolitiche con rischio di shock nell'offerta di materie prime: queste sono solitamente accompagnate da un calo dei prezzi delle azioni, un moderato aumento del dollaro, un incremento dei prezzi dei metalli preziosi e costi più elevati per le materie prime interessate.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
È morto il boss di «Cosa Nostra» Nitto Santapaola, mandante della strage di Capaci
Il caso DiDomenico si arricchisce di un nuovo episodio
Arisa: «Il mio ex si era innamorato del mio personaggio, non di me»

Altre notizie

Logistica. Kühne+Nagel accelera i tagli: oltre 2000 posti di lavoro a rischio

LogisticaKühne+Nagel accelera i tagli: oltre 2000 posti di lavoro a rischio

Logistica. Per Kühne+Nagel utili in forte calo nel 2025

LogisticaPer Kühne+Nagel utili in forte calo nel 2025

Dopo l'attacco all'Iran. Mercati sotto attacco: boom per il gas (+39%), scivolano le Borse

Dopo l'attacco all'IranMercati sotto attacco: boom per il gas (+39%), scivolano le Borse