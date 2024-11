Trump sta facendo bene al corso del dollaro. Keystone

Sulla scia della probabile vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi il dollaro si rafforza sul franco.

SDA

Il corso della moneta americana ha toccato stamane un massimo a 0,8754 franchi. Rispetto a ieri la valuta statunitense guadagna l'1,3%, cioè circa un centesimo.

«L'esito apparentemente chiaro delle elezioni sta riducendo l'incertezza», spiega in un commento Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti presso Raiffeisen. «Dato che il franco è meno richiesto come bene rifugio non ci aspettiamo che la Banca nazionale svizzera debba ricorrere a interventi sul mercato dei cambi», aggiunge l'esperto.

Il dollaro è in deciso rialzo anche sulla moneta unica europea: il corso è di 0,9316 euro. La divisa europea, che subito dopo le prime indicazioni sul voto aveva perso il 2,1%, segna ora una flessione dell'1,8% ed è trattata a 1,0732 dollari.

hm, ats