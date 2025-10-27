  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cosa dice il mercato? In Svizzera nel 2026 la domanda immobiliare potrebbe calare. Ecco perché

SDA

27.10.2025 - 10:20

Il mercato immobiliare entra in una fase di consolidamento, secondo uno studio. (Immagine d'archivio).
Il mercato immobiliare entra in una fase di consolidamento, secondo uno studio. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il mercato immobiliare svizzero nel 2026 entrerà in una fase di consolidamento. Secondo uno studio la domanda di appartamenti rallenterà, mentre le spese nelle costruzioni potrebbero tornare a crescere.

Keystone-SDA

27.10.2025, 10:20

27.10.2025, 10:34

Al momento meno persone singole sono alla ricerca di appartamenti in affitto, si legge nello studio «Immo-Monitoring» pubblicato oggi da Wüest Partner. Il motivo è da ricercarsi nella mancanza di offerta e negli affitti troppo elevati. In molti rimangono più a lungo con i genitori o formano coabitazioni con altre persone.

Per rendersi conto della tendenza, basti pensare che nel 2024 si sono create 22'400 nuove economie domestiche di una persona, quando nel 2021 erano state 35'500.

Complice di questo andamento è anche il rallentamento del mercato del lavoro. Quest'anno il numero di persone con impiego è aumentato poco, mette in evidenza lo studio.

Case più care

Per quel che riguarda i prezzi ci si aspettano evoluzioni moderate: gli affitti pubblicati dovrebbero crescere dello 0,7%, quelli esistenti diminuire dello 0,8%.

A diventare più care saranno soprattutto le case unifamiliari, che faranno registrare un incremento fra il 2,8% e il 3,1%. Anche qua c'è però un rallentamento della tendenza generale. In calo poi anche gli affitti degli uffici.

A crescere, dopo cinque anni, saranno invece gli investimenti nell'edilizia: per il 2026 Wüest Partner si attende un +5,3%. Le modifiche portate dall'abolizione del valore locativo dovrebbero dare una spinta alle ristrutturazioni.

I più letti

Passi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
È crisi: Igor Tudor esonerato dalla Juventus
Globus vuole più redditività, strategia messa alla prova
Ecco come la piccola Estonia trae vantaggio dalla guerra di Putin

Altre notizie

Commercio al dettaglio. Globus vuole più redditività, strategia messa alla prova

Commercio al dettaglioGlobus vuole più redditività, strategia messa alla prova

Banche. Hsbc accantona un miliardo per causa legata a frode Madoff

BancheHsbc accantona un miliardo per causa legata a frode Madoff

Export. Sale la pressione sulle imprese svizzere con investimenti in Israele

ExportSale la pressione sulle imprese svizzere con investimenti in Israele