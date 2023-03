Donne fra i dirigenti, le grandi imprese sarebbero più avanti

Le donne sono raramente ai primissimi posti aziendali. Keystone

In Svizzera le grandi aziende, cioè quelle con più di 250 dipendenti, sono più avanti in termini di parità fra i sessi nel management rispetto alle piccole e medie imprese, secondo uno studio pubblicato oggi, martedì, dalla società di informazioni economiche Dun & Bradstreet.

La ricerca ha rilevato che il 61% delle grandi società ha una percentuale significativa di donne fra i dirigenti, una quota che scende al 53% nelle ditte con 50-250 impiegati e al 45% in quelle con meno di una cinquantina di lavoratori.

La percentuale di donne in posizioni dirigenziali è aumentata del 2,3% negli ultimi cinque anni nei 17 Paesi presi in considerazione dallo studio. In Svizzera la progressione è stata del 2,7%, lievemente superiore alla media, ma ben al di sotto della performance di altre nazioni quali l'Austria (+14,4%) o il Regno Unito (+5,3%).

Nella Confederazione più della metà delle aziende (54%) ha un management ancora prevalentemente maschile, mentre il 43% presenta un mix fra i sessi. La quota di aziende gestite prevalentemente da donne rimane invece molto bassa, pari al 3%.

Sussistono peraltro differenze in base al settore di attività: ad esempio nei comparti dell'istruzione, dell'assistenza sociale e sanitaria, nonché degli alimentari la presenza femminile ai piani alti è più elevata che in altri rami.

hm, ats