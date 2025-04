Dopo il crollo del mercato azionario svizzero, la mia pensione è sparita?

Lunedì 7 aprile lo Swiss Market Index (SMI) è sceso del 6% rispetto al giorno precedente. sda

Lo Swiss Market Index ha registrato un calo superiore a quello degli ultimi anni, pari a circa il 17% in un mese. Ma come è successo? blue News risponde alle domande più importanti.

Lunedì l'indice svizzero di riferimento SMI è sceso sotto gli 11'000 punti, con un calo del 17% rispetto ai massimi di marzo.

Il motivo principale è l'escalation della controversia doganale globale: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto massicci dazi.

Anche altri mercati internazionali sono crollati, alimentando i timori di una guerra commerciale globale e di una recessione.

Lunedì il mercato azionario svizzero ha registrato un calo significativo. Diversi fattori hanno già portato a crolli simili in passato.

Ma perché si parla di un nuovo crollo proprio ora? È colpa di Donald Trump? E come continuerà a svilupparsi il mercato?

Di quanto è sceso lo SMI?

Lo SMI ha aperto le contrattazioni a 11'476,79 punti ed è sceso al minimo di 10'820,84 in mattinata. Ciò corrisponde a un calo di circa il 6,46% rispetto al prezzo di chiusura del venerdì precedente, pari a 11'648,83 punti.

Rispetto al mese precedente, lo SMI è sceso del 17%. Il 3 marzo 2025, l'indice principale era ancora a 13'166,68 punti.

Quali fattori hanno contribuito a questo calo?

Il capo economista di UBS Daniel Kalt vede un legame diretto con la politica doganale di Trump. «I mercati sono incerti perché Trump ha imposto tasse elevate e la Cina ha risposto con il 34%», spiega in un'intervista a blue News. Anche l'Europa potrebbe prendere delle contromisure. Questo porterebbe nuova incertezza sul mercato azionario.

Dopo il martellamento dei dazi di mercoledì sera, i mercati azionari svizzeri, così come quelli mondiali, non hanno fatto altro che scendere. La scorsa settimana lo SMI ha registrato il più grande crollo dai tempi del Covid.

Come si è comportato lo SMI quest'anno?

Nonostante il calo odierno, in precedenza lo SMI aveva registrato una performance positiva. Dall'inizio dell'anno, l'indice è salito del 12,10% e ha raggiunto il massimo storico di 13'199,05 punti nel febbraio 2025.

Se si confronta l'anno 2024, ad esempio con il mese di dicembre, il calo non sembra più così grande. Il 20 dicembre 2024 lo SMI si trovava a 11'400 punti. Si tratterebbe di un calo di «solo» il 6% rispetto al livello odierno.

Esistono confronti storici con cali simili?

Sì, lo SMI ha subito cali simili in passato, ad esempio durante la crisi finanziaria del 2008. Tali eventi fanno parte della normale volatilità del mercato.

Dopo il «lunedì nero» del 1987, lo SMI è aumentato costantemente. Solo nel 2003 e nel 2008, quando l'economia globale è stata colpita da gravi crisi, anche l'indice principale è sceso.

È caduto bruscamente anche nel 2020, quando il Covid ha travolto il mondo: all'epoca, lo SMI era a oltre 11'000 punti all'inizio dell'anno e nel frattempo è sceso a circa 8'000 punti.

Come potrebbero evolvere i mercati nei prossimi giorni?

L'andamento del mercato a breve termine è difficile da prevedere. È possibile che si stabilizzi o subisca ulteriori fluttuazioni.

Il capo economista Kalt afferma: «Dipende se l'Europa prenderà contromisure ai dazi di Trump. Se così fosse, spetterà a Trump decidere se imporre ulteriori dazi».

Questo porterebbe ulteriore incertezza e potrebbe far vacillare ulteriormente i mercati, compreso lo SMI.

Quali mercati sono scesi anche oggi?

In Europa, lo STOXX 600 paneuropeo è sceso del 5,8%, ai minimi da 16 mesi.

Il DAX tedesco ha perso ben il 10% ed è scivolato in territorio di mercato orso (calo dei prezzi).

Nel Regno Unito, il FTSE 100 è sceso del 6%, toccando il livello più basso dell'ultimo anno.

Anche i mercati statunitensi dovrebbero aprire in profondo rosso nel pomeriggio: i futures sull'S&P 500 sono in calo di quasi il 5%, mentre quelli sul Nasdaq, settore tecnologico, sono in ribasso di circa il 4,5%.

Cosa significa questo per i miei soldi?

Anche i rapporti di copertura di alcuni fondi pensione sono in calo. Dobbiamo preoccuparci per il futuro? Secondo l'esperto dell'UBS ‹"il grado di copertura di alcuni fondi pensione diminuirà. Ma va detto che sono solitamente molto diversificati»›.

Hanno investimenti alternativi come l'oro o gli immobili. Anche i titoli di Stato sono aumentati a causa della situazione. Kalt afferma quindi: «Non mi farei prendere dal panico sulle pensioni».