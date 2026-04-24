Di recente la lettrice di blue News Laura Franzen ha chiesto: «Perché mi sembra di avere sempre meno soldi nel portafoglio?». La donna sa che c'è la cosiddetta inflazione, ma voleva sapere se è possibile dimostrarla in cifre.
La risposta breve è: sì. La Confederazione pubblica l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) da oltre 100 anni. Ogni anno vengono rilevati migliaia di prezzi di un paniere di beni standardizzato.
Gli affitti costituiscono circa un quarto di questo paniere, i generi alimentari circa il 10%.
Sommando l'intero paniere di beni, l'indice mostra quanto sono aumentati i prezzi nel corso degli anni o, in altre parole, quanto dovrebbero aumentare i salari perché il potere d'acquisto rimanga invariato.
blue News ha creato un calcolatore con i dati dell'indice dei prezzi al consumo. Basta inserire il vostro stipendio e l'anno in cui avete iniziato a guadagnarlo: il calcolatore vi mostrerà quanto dovrebbe essere alto il vostro reddito oggi per poter acquistare lo stesso importo.
Nota sulla protezione dei dati: i dati non vengono salvati e sono analizzati solo sul vostro dispositivo.
Calcolatore del potere d’acquisto
Quanto vale oggi il tuo salario e quanto ti manca?