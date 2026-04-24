Molte persone hanno perso il potere d'acquisto. KEYSTONE

Tutto diventa più costoso, ma i salari rimangono invariati in Svizzera. Lo si sente subito nel portafoglio. Una calcolatrice adesso vi dice quanto abbiamo perso in potere d'acquisto.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Molte persone hanno la sensazione che i loro salari valgano meno: ciò è dovuto all'inflazione, che da oltre 100 anni viene misurata dall'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Sebbene questo indice mostri l'aumento dei prezzi, non tiene conto del forte aumento dei premi delle casse malati.

Poiché in Svizzera non esiste un adeguamento automatico all'inflazione, molte persone stanno perdendo potere d'acquisto senza un aumento di stipendio.

blue News usa un calcolatore per mostrare quanto potere d'acquisto si è perso con il proprio stipendio attuale. Mostra di più

Di recente la lettrice di blue News Laura Franzen ha chiesto: «Perché mi sembra di avere sempre meno soldi nel portafoglio?». La donna sa che c'è la cosiddetta inflazione, ma voleva sapere se è possibile dimostrarla in cifre.

La risposta breve è: sì. La Confederazione pubblica l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) da oltre 100 anni. Ogni anno vengono rilevati migliaia di prezzi di un paniere di beni standardizzato.

Gli affitti costituiscono circa un quarto di questo paniere, i generi alimentari circa il 10%.

Sommando l'intero paniere di beni, l'indice mostra quanto sono aumentati i prezzi nel corso degli anni o, in altre parole, quanto dovrebbero aumentare i salari perché il potere d'acquisto rimanga invariato.

blue News ha creato un calcolatore con i dati dell'indice dei prezzi al consumo. Basta inserire il vostro stipendio e l'anno in cui avete iniziato a guadagnarlo: il calcolatore vi mostrerà quanto dovrebbe essere alto il vostro reddito oggi per poter acquistare lo stesso importo.

Nota sulla protezione dei dati: i dati non vengono salvati e sono analizzati solo sul vostro dispositivo.

Calcolatore del potere d’acquisto Quanto vale oggi il tuo salario e quanto ti manca? Salario mensile (lordo) CHF 4800 Ultimo aumento di salario Il tuo salario — Quanto dovresti guadagnare — Differenza — — Facebook Bluesky Threads Calcolo basato sull’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC, maggio 2000 = 100) dell’ Ufficio federale di statistica.

L'IPC ha però un punto debole: non tiene conto dei premi di cassa malati. Negli ultimi anni sono aumentati in modo particolarmente marcato, molto più di molte altre spese quotidiane.

A prescindere da ciò, molte persone vedranno un numero in negativo. Questo perché il Codice delle obbligazioni svizzero non prevede una compensazione automatica dell'inflazione salariale.

Molti CCL garantiscono la compensazione dell'inflazione

Quindi, se si riceve lo stesso stipendio per anni, oggi ci si può permettere meno.

Solo i dipendenti con un cosiddetto contratto collettivo di lavoro (CCL) beneficiano, in alcuni casi automaticamente dell'adeguamento all'inflazione.

Ma tali accordi non si applicano ovunque. Vengono negoziati tra sindacati e associazioni di categoria e prevedono livelli di retribuzione diversi a seconda del settore.

Se non avete un CCL, dovreste comunque discutere della perdita di potere d'acquisto con il vostro datore di lavoro. Idealmente con i fatti piuttosto che con la frustrazione.

Ad esempio, facendo riferimento al tasso di inflazione ufficiale. Di solito è più convincente di una critica generica ai salari.

Le aziende possono diventare più attraenti pure in altri modi

Inoltre, alcuni sindacati riferiscono che le aziende, sotto pressione, possono offrire anche altre soluzioni.

Il sindacato dei ferrovieri SEV, ad esempio, ha riferito che SBB Cargo International ha concesso a tutti i dipendenti un giorno di ferie supplementare una tantum.

Sono possibili anche sovvenzioni alternative: le ditte possono offrire tessere di viaggio scontate per il trasporto pubblico o sconti sui pagamenti nei conti Reka-Pay o Lunch-Check.

Il conto digitale Reka-Pay è il successore del precedente Reka-Check. Il credito può essere usato per i biglietti dei trasporti pubblici, per la benzina o in parte per gli acquisti.

Un bonus rende il sistema attraente: i depositi comportano sconti.

Il bonus generale della Reka è del due per cento, mentre allo sportello clienti Coop è del tre per cento. In questo modo 500 franchi diventano 515 franchi.

Le aziende possono addirittura concedere ai propri dipendenti fino al 20%. I dipendenti pagano l'importo aggiuntivo per lo sconto.

A differenza di un aumento di stipendio, però, questo bonus è esente da imposte.