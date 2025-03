Gli svizzeri continueranno a sentire gli effetti dell'inflazione nel 2025. Keystone

La vita in Svizzera sta diventando più costosa, soprattutto per quanto riguarda l'alloggio e la mobilità. Lo dimostra l'indice dei prezzi MAb di Comparis. Inoltre gli affitti continuano ad aumentare, così come le assicurazioni e i servizi domestici.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel febbraio 2025 i prezzi delle abitazioni e della mobilità in Svizzera sono aumentati dello 0,7% su base annua.

In particolare, gli affitti delle abitazioni (+3,2%) e le assicurazioni dei veicoli a motore (+6,1%) hanno registrato un forte aumento.

L'inflazione in questi settori ha subito una forte accelerazione negli ultimi quattro anni (+9,7%).

Le famiglie monopersonali sotto i 65 anni e le persone a basso reddito sono particolarmente colpite.

La Svizzera italiana e le famiglie più ricche sono state le meno colpite dall'inflazione. Mostra di più

Secondo l'indice dei prezzi MAb, i prezzi delle abitazioni e della mobilità in Svizzera a febbraio sono aumentati dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

In confronto, l'indice nazionale dei prezzi al consumo (CPI) dell'Ufficio federale di statistica (UST), che copre un paniere di oltre 1'000 beni e servizi, è aumentato solo dello 0,3%.

L'indice dei prezzi MAb di Comparis, pubblicato trimestralmente da marzo 2024, in collaborazione con il KOF del Politecnico di Zurigo, mostra l'andamento dell'inflazione nei settori dell'abitazione e della mobilità.

Rispetto a novembre 2024, i prezzi dell'indice dei prezzi MAb sono rimasti invariati (CPI: più 0,5%). I soli affitti residenziali sono aumentati dello 0,7% negli ultimi 3 mesi.

Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, il rincaro è addirittura del 3,2%. «La scarsa offerta di alloggi sta facendo aumentare ulteriormente gli affitti», afferma Dirk Renkert, esperto finanziario di Comparis.

Per una famiglia media in Svizzera, l'abitazione e la mobilità rappresentano circa il 40% del budget per i consumi quotidiani. Nel settore abitativo, l'indice dei prezzi MAb registra l'andamento dei prezzi degli affitti e dell'energia, nonché dei beni per la casa, come i mobili.

Nel settore della mobilità, include i prezzi della benzina o del diesel delle automobili o dei biglietti del trasporto pubblico.

Un aumento dello 0,7% dell'indice dei prezzi MAb significa che se una famiglia l'anno scorso ha speso 2'500 franchi al mese per l'affitto di un appartamento, 1'000 franchi per l'auto e 200 franchi per i biglietti dei trasporti pubblici, i costi sono aumentati di circa 26 franchi al mese rispetto all'anno precedente.

Nell'arco dell'intero anno questo si traduce in costi aggiuntivi di 311 franchi solo per l'alloggio e la mobilità.

Una forte accelerazione dell'inflazione negli ultimi 4 anni

Sebbene l'inflazione abbia continuato a scendere negli ultimi mesi, è aumentata in modo significativo rispetto a quattro anni fa. L'indice dei prezzi MAb è salito di ben il 9,7% in questo periodo. Negli ultimi 20 anni è aumentato del 21,2%.

Questo dimostra che l'inflazione è rincarata negli ultimi 4 anni quasi quanto nei 16 anni precedenti, da febbraio 2005 a febbraio 2021. Il CPI è ancora più chiaro. L'inflazione negli ultimi 20 anni è stata solo dell'11,2%, di cui il 7,2% dovuto all'aumento dei prezzi negli ultimi 4 anni.

I prezzi dell'energia, in particolare, sono aumentati in modo molto marcato. L'energia per il riscaldamento (gas, gasolio, legna da ardere e teleriscaldamento) è salita di quasi il 50% negli ultimi quattro anni, mentre il prezzo dell'elettricità di ben il 40%.

A titolo di confronto, il prezzo dell'energia per il riscaldamento è raddoppiato negli ultimi 20 anni, aumentando del 102,2%. Il prezzo dell'elettricità è aumentato del 67%.

Anche il prezzo del carburante è aumentato del 26,8%. Circa la metà di questi aumenti sono riconducibili agli ultimi quattro anni.

«I prezzi dell'energia sono soggetti a forti fluttuazioni, poiché la domanda dipende anche dagli sviluppi economici. Ciononostante si può osservare una tendenza al rialzo dei prezzi a lungo termine», afferma Renkert.

Anche gli affitti residenziali sono aumentati a un tasso superiore alla media del 31,5% dal febbraio 2005. Rispetto a 4 anni fa, l'inflazione è stata del 9,3%.

«I due aumenti del tasso di interesse di riferimento hanno certamente contribuito a questo aumento. Tuttavia la mancanza di alloggi disponibili continua a far salire gli affitti», continua l'esperto.

Le auto nuove ed usate in aumento, ma meno care

D'altra parte ci sono anche beni i cui prezzi sono aumentati negli ultimi quattro anni, ma che sono diminuiti su un periodo di 20 anni.

Ad esempio, le auto usate e le auto nuove sono aumentate rispettivamente dell'8,8% e del 4,0% dal febbraio 2021, ma sono diventate più economiche del 26,2% e dell'8,7% in un confronto ventennale.

«Prima della pandemia, i prezzi delle auto nuove e usate erano in costante calo a causa dell'intensa concorrenza e dei progressi tecnologici. I costi dei materiali sono aumentati solo a causa della penuria nell'approvvigionamento causate dalla pandemia. In alcuni casi, ciò ha comportato notevoli ritardi nella produzione e nella consegna di nuovi veicoli, con conseguenti aumenti significativi dei prezzi sia per i veicoli nuovi che per quelli usati. Nel frattempo, però, la situazione si è calmata e i prezzi sono tornati a scendere costantemente da circa due anni», spiega Renkert.

Ecco dove c'è stato il più grande aumento dei prezzi

In particolare, per l'assicurazione dei veicoli a motore, gli svizzeri hanno dovuto mettere mano al portafogli molto più di un anno fa. Il prezzo è aumentato del 6,1%. Secondo l'analisi di Comparis, nessun altro prodotto è diventato più caro rispetto all'anno precedente.

Anche i prezzi dei pavimenti e dei tappeti sono aumentati del 5,4%. Questo li colloca al secondo posto nella classifica dell'inflazione.

L'aumento dei prezzi degli affitti residenziali (più 3,2%) è stato il terzo più alto. I servizi per la pulizia e i servizi per la cura e la manutenzione della casa seguono al quarto e quinto posto con aumenti rispettivamente dell'1,8% e dell'1,7%.

I costi dell'elettricità invece calano

Un anno fa i consumatori pagavano di più per l'elettricità rispetto a febbraio 2025. Secondo l'analisi di Comparis, i prezzi sono diminuiti dell'8,7% rispetto all'anno precedente.

I costi dell'energia per il riscaldamento (gas, gasolio per riscaldamento, legna da ardere e teleriscaldamento) hanno conosciuto una diminuzione del 7,4% rispetto a febbraio 2024.

I prezzi hanno continuato a diminuire anche per le auto di seconda mano (-4,6%), per gli altri mobili, che comprendono mobili per il giardino, per la camera da letto, per la cucina e per la sala da pranzo (-4,3%), e per gli elettrodomestici per la cucina e il cucinare (-3,7%).

Ecco chi sente di più l'inflazione

Suddivisi per tipologia di famiglia, i nuclei familiari composti da una sola persona e di età inferiore ai 65 anni hanno registrato l'inflazione più alta per quanto riguarda l'alloggio e la mobilità negli ultimi 12 mesi.

Attualmente registrano un tasso di inflazione dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Inoltre nel febbraio 2025 la vita per loro era di nuovo più costosa rispetto al novembre 2024, dello 0,2%.

In termini puramente matematici, le coppie di età pari o superiore a 65 anni senza figli, sono quelle che percepiscono meno in termini percentuali.

Con un livello dell'indice pari a 111,4, negli ultimi 12 mesi, l'inflazione percepita nei settori dell'abitazione e della mobilità è stata per loro pari solo allo 0,1%. In un confronto a 3 mesi, l'inflazione per loro è scesa dello 0,1% a febbraio 2024.

L'inflazione per fascia di reddito e regione linguistica

Le classi di reddito mostrano che la vita è diventata più costosa per la classe di reddito più bassa rispetto all'anno precedente. L'indice dei prezzi MAb è aumentato dell'1,0% per questa classe. Rispetto al novembre 2024, l'inflazione è rimasta invariata.

La fascia di reddito più alta è stata la meno colpita dall'inflazione. Rispetto all'anno precedente, i prezzi per loro sono aumentati dello 0,5%. Negli ultimi 3 mesi, i consumi per la fascia di reddito più alta sono rimasti invariati.

Se si analizza la situazione per regione linguistica, emerge il seguente quadro: la Svizzera romanda ha registrato l'inflazione più alta su base annua, con un più 0,7%. Rispetto a novembre 2024, il livello dei prezzi è aumentato dello 0,1%.

L'inflazione su base annua più bassa è stata registrata nella Svizzera italiana, con un più 0,5%. Rispetto a tre mesi fa, i prezzi nei settori dell'abitazione e della mobilità sono rimasti invariati.