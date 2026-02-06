  1. Clienti privati
Mercati azionari Dow Jones supera i 50'000 punti per la prima volta nella sua storia

SDA

6.2.2026 - 20:48

Nuovo record per il Dow Jones
L'indice Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50'000 punti. Lo riporta il Wall Street Journal. L'indice delle blue-chip è salito di oltre il 2%, circa 1'100 punti, raggiungendo un nuovo livello record.

Keystone-SDA

06.02.2026, 20:52

Tutti i 30 titoli che compongono l'indice, tranne due, hanno registrato un rialzo nella giornata. Nvidia ha guadagnato circa il 7%, Caterpillar il 6% e 3M il 4%.

Gli investitori hanno attribuito i guadagni a un'economia resiliente e a solidi utili aziendali, affermando che il calo dei giorni precedenti era andato oltre i fondamentali economici.

