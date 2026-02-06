Nuovo record per il Dow Jones Keystone

L'indice Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50'000 punti. Lo riporta il Wall Street Journal. L'indice delle blue-chip è salito di oltre il 2%, circa 1'100 punti, raggiungendo un nuovo livello record.

Tutti i 30 titoli che compongono l'indice, tranne due, hanno registrato un rialzo nella giornata. Nvidia ha guadagnato circa il 7%, Caterpillar il 6% e 3M il 4%.

Gli investitori hanno attribuito i guadagni a un'economia resiliente e a solidi utili aziendali, affermando che il calo dei giorni precedenti era andato oltre i fondamentali economici.