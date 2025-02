Il gruppo è nato nel 2023 dalla fusione fra DSM e Firmenich. Keystone

Affari in crescita per DSM-Firmenich: nel 2024 il gruppo elvetico-olandese specializzato nei profumi e negli aromi nei settori della nutrizione, della salute e della bellezza ha contabilizzato ricavi per 12,8 miliardi di euro (12,1 miliardi di franchi).

Keystone-SDA, hm, ats SDA

L'incremento rispetto all'anno prima è del 4%. La crescita organica – cioè al netto delle acquisizioni e degli impatti valutari – si è attesta al 6%, ha indicato oggi la società quotata alla borsa di Amsterdam. Passi avanti sono stati compiuti anche sul fronte della redditività: il risultato operativo rettificato Ebitda (prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 19% a 2,1 miliardi di euro, mentre l'utile netto ha fatto un balzo del 53%, attestandosi a 849 milioni.

«Sono orgoglioso del fatto che abbiamo mantenuto gli impegni presi nel 2024 e che ci siamo affermati come azienda leader del ramo», afferma il Ceo Dimitri de Vreeze, citato in un comunicato.

«Allo stesso tempo abbiamo ottenuto risultati finanziari in forte miglioramento in tutte le nostre attività», ha aggiunto il manager con studi a Groninga e Maastricht. «Questi risultati, insieme al buon andamento dei nostri mercati finali, ci inducono a formulare previsioni positive per l'intero anno 2025».

DSM-Firmenich è un gruppo nato nel 2023 dalla fusione fra l'impresa ginevrina Firmenich, le cui origini risalgono al 1895, e l'olandese DSM (l'acronimo sta per Dutch State Mines), nata nel 1902 come impresa mineraria. Ha una doppia sede, a Heerlen (Paesi Bassi) nonché a Kaiseraugst (AG), e un organico di 30'000 dipendenti con cui opera in 60 paesi.