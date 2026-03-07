Due aerei di Edelweiss stanno volando dall'Oman verso la Svizzera. (foto d'archivio) Keystone

Due voli speciali di Edelweiss con a bordo complessivamente 404 passeggeri sono partiti oggi dall'Oman in direzione di Zurigo. I collegamenti diretti da Mascate e Salalah permettono ai turisti rimasti bloccati di rientrare in Svizzera.

Keystone-SDA SDA

I due velivoli sono attesi a Kloten alle 16.30 e alle 18.30. A bordo si trovano 215 cittadini svizzeri, ha indicato alla Keystone-ATS un portavoce della compagnia aerea.

I voli speciali avvengono in concertazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Migliaia di svizzeri sono bloccati in vari paesi della regione del Golfo persico a causa dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran. Giovedì pomeriggio era già arrivato a Zurigo un volo speciale di Swiss che aveva riportato in patria da Mascate 211 cittadini elvetici.