  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crisi in Medio Oriente Due voli speciali Edelweiss in viaggio dall'Oman a Zurigo

SDA

7.3.2026 - 12:53

Due aerei di Edelweiss stanno volando dall'Oman verso la Svizzera. (foto d'archivio)
Due aerei di Edelweiss stanno volando dall'Oman verso la Svizzera. (foto d'archivio)
Keystone

Due voli speciali di Edelweiss con a bordo complessivamente 404 passeggeri sono partiti oggi dall'Oman in direzione di Zurigo. I collegamenti diretti da Mascate e Salalah permettono ai turisti rimasti bloccati di rientrare in Svizzera.

Keystone-SDA

07.03.2026, 12:53

07.03.2026, 12:58

I due velivoli sono attesi a Kloten alle 16.30 e alle 18.30. A bordo si trovano 215 cittadini svizzeri, ha indicato alla Keystone-ATS un portavoce della compagnia aerea.

I voli speciali avvengono in concertazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Migliaia di svizzeri sono bloccati in vari paesi della regione del Golfo persico a causa dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran. Giovedì pomeriggio era già arrivato a Zurigo un volo speciale di Swiss che aveva riportato in patria da Mascate 211 cittadini elvetici.

I più letti

Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare
Robin Cuche regala subito una medaglia d’oro alla Svizzera!
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»

Altre notizie

Svizzera. Non solo petrolio e gas: con la guerra balzo anche dei prezzi dei fertilizzanti

SvizzeraNon solo petrolio e gas: con la guerra balzo anche dei prezzi dei fertilizzanti

Carovita. In Venezuela inflazione al 475% nel 2025, la più alta del mondo

CarovitaIn Venezuela inflazione al 475% nel 2025, la più alta del mondo

Energia. Il petrolio USA guadagna +35,63% in una settimana

EnergiaIl petrolio USA guadagna +35,63% in una settimana