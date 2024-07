Olten è la sede storica dell'impresa. Keystone

EAO delocalizza: l'azienda in mani familiari attiva nella produzione di pulsanti, tastiere ed altri elementi di interfaccia uomo-macchina ha deciso di spostare nella Germania orientale la metà dei 300 posti di lavoro della sua sede di Olten (SO).

Il motivo è da ricercare nelle fluttuazioni dei cambi e della domanda, ha indicato oggi l'impresa. La società intende riposizionarsi per il futuro modernizzando e centralizzando l'organizzazione logistica europea, trasferendo delle attività da Olten al sito produttivo di Auerbach (D) e ampliando la presenza in India nonché in Cina.

La riorganizzazione dell'impresa, che è stata fondata nel 1947 e conta oltre 600 dipendenti, sarà completata entro il 2027.

