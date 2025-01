EasyJet è un importante operatore anche nei cieli elvetici. Keystone

Forti aumenti in busta paga per i dipendenti di EasyJet in Svizzera, 700 persone fra Ginevra e Basilea.

L'importante parte variabile dello stipendio salirà di almeno il 29%, mentre per quanto riguarda la componente fissa per la prima volta nella storia elvetica della compagnia aerea è stata concordata una 13esima mensilità.

A tutto questo si aggiunge poi la compensazione del rincaro, il riconoscimento di livelli di anzianità e passi avanti sul fronte della cassa pensione.

Le novità sono state comunicate oggi dal Sindacato dei servizi pubblici (SSP), che non esita a parlare di «un'evoluzione eccezionale dei salari», arrivata dopo sei mesi di negoziati, rottura delle trattative e riprese delle discussioni.

«L'eccezionale mobilitazione del personale organizzata dal SSP è l'unica spiegazione per questo importante progresso sociale», sostiene l'organizzazione.

«La parola sciopero non è più un tabù e la direzione di EasyJet ha voluto evitare una paralisi delle operazioni durante le festività. Negli ultimi anni i lavoratori sono diventati più militanti».

I successi degli scioperi dell'aeroporto di Ginevra e presso Dnata – società che si occupa dei servi a terra, seconda al mondo solo a Swissport – «hanno lasciato il segno», argomenta SSP.