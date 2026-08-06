L'operazione ha fatto seguito al ritiro del rivale Castlelake, che non ha voluto rilanciare.

«I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata», si legge in una nota della compagnia aerea low-cost britannica che così ha voluto porre fine alle trattative mentre già i suoi concorrenti si preparavano a insidiarne le rotte sul mercato europeo.

L'acquisizione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, ha precisato la società fondata nel 1995 da Sir Stelios Haji-Ioannou, magnate britannico di origini greco-cipriote che ancora detiene il 15% delle azioni, col quartier generale destinato a restare a Luton, cittadina inglese nota proprio per il suo aeroporto vicino a Londra.

Del resto, era emersa già dal mese scorso la preferenza per l'offerta di Apollo, valutata da EasyJet come «superiore» rispetto a quella del fondo americano Castlelake, fermatosi a poco più di 5 miliardi di sterline. L'amministratore delegato del vettore, Kenton Jarvis, ha detto che l'esperienza di Apollo «nel settore aereo lo rende un partner solido».

Si cerca ancora partner europeo

In effetti, il fondo già gestisce oltre mille miliardi di dollari di patrimonio a livello globale e investe in Aeromexico, Sun Country Airlines e Atlas Air, oltre ad aver fornito finanziamenti ad Air France-KLM e Virgin Atlantic. Mentre Alex van Hoek, partner e responsabile del private equity europeo di Apollo, si è detto «orgoglioso di essere stato scelto per sostenere il gruppo EasyJet in questa nuova fase di crescita».

In quanto società straniera, Apollo non potrà comunque detenere l'intera proprietà della compagnia aerea in base alle norme britanniche, in linea con quelle europee. Il fondo Usa ha confermato che adotterà i passi necessari per individuare un partner europeo, così da rispettare i requisiti richiesti dalle autorità del settore.

Non è un periodo facile per EasyJet, che aveva recentemente comunicato un crollo dei profitti nel terzo trimestre, a causa dell'impennata dei prezzi del carburante causata dalla guerra in Medio Oriente: l'utile ante imposte era sceso del 70% a 85 milioni di sterline rispetto a un anno prima. Ora la compagnia aerea spera in un rilancio, puntando sul sostegno finanziario di Apollo.