EasyJet chiude il primo trimestre dell'esercizio finanziario 2023/2024, terminato in dicembre, con una perdita di 126 milioni di sterline (139 milioni di franchi), in miglioramento rispetto ai 133 milioni di sterline dello stesso periodo dell'anno precedente.

La società prevede un'ulteriore riduzione della perdita, nonostante l'impatto diretto del conflitto in Medio Oriente per circa 40 milioni di sterline.

La compagnia aerea registra un aumento dei ricavi del 22% a 1,8 miliardi di sterline, grazie all'incremento del 14% dei passeggeri. Positive le prospettive per l'estate con «prenotazioni forti a inizio anno, con posti venduti e rendimenti in crescita rispetto all'anno precedente», si legge in una nota.

«Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda del nostro marchio e del nostro network», afferma Johan Lundgren, Ceo di EasyJet. «EasyJet rimane concentrata sui risultati per i nostri clienti nei prossimi mesi e si aspetta anche di ottenere continui aumenti di performance».

