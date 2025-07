Aerei EasyJet all'aeroporto di Ginevra Keystone

La compagnia aerea low cost britannica EasyJet amplia la sua offerta in Svizzera. A partire dall'autunno, EasyJet volerà da Zurigo verso Pristina, in Kosovo, e da Basilea verso Tangeri, in Marocco. Inoltre, da Ginevra sarà possibile partire per Rennes, in Francia.

Le nuove rotte verranno inserite nell'orario invernale, ha comunicato EasyJet oggi. Il collegamento con Pristina sarà attivo dal 26 ottobre con voli giornalieri, mentre Rennes (dal 31 ottobre) e Tangeri (dall'11 novembre) saranno servite due volte a settimana.