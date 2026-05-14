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Agenzia viaggia online Ebookers chiude l'offerta in Svizzera da settembre

SDA

14.5.2026 - 09:06

Tutte le offerte prenotate su Ebookers in Svizzera dovranno essere completate entro il 1° novembre.
Tutte le offerte prenotate su Ebookers in Svizzera dovranno essere completate entro il 1° novembre.
Keystone

Ebookers chiude le sue attività in Svizzera: il 2 settembre il sito web e l'app dell'agenzia di viaggi online, così come il programma Bonus+ e i relativi vantaggi, cesseranno di esistere nella Confederazione.

Keystone-SDA

14.05.2026, 09:06

14.05.2026, 09:18

Lo ha comunicato ieri sera il gruppo sulla propria homepage – come ha riferito per primo il «Blick» – senza fornire spiegazioni sui motivi della chiusura.

Le prenotazioni saranno ancora possibili, «tuttavia i viaggi prenotati su Ebookers tra il 12 giugno 2026 e il 2 settembre 2026 dovranno essere completati entro e non oltre il 1° novembre 2026. Ciò riguarda tutte le offerte di viaggio, inclusi hotel, voli, auto a noleggio, pacchetti di viaggio e attività», ha scritto Ebookers.

Inoltre le prenotazioni esistenti possono ancora essere modificate o cancellate. «A partire dal 2 settembre 2026, le prenotazioni alberghiere saranno gestite da Hotels.com, un marchio della nostra famiglia», viene spiegato. Ebookers e Hotels.com fanno parte del gruppo statunitense di viaggi online Expedia.

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