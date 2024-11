Immagine d'illustrazione. Unsplash/justinlim

Il Black Friday è alle porte. Il 29 novembre è di nuovo tempo di andare a caccia di occasioni! Un esperto ci dà alcuni consigli su come prepararsi al grande giorno dello shopping sfrenato e ci mette in guardia dalle offerte false.

Il Black Friday, che quest'anno cade il 29 novembre, attira sempre grandi attenzioni su di sé grazie ai suoi grandi sconti.

Un esperto mette però in guardia dalle offerte fasulle e consiglia di confrontare i prezzi per individuare le vere occasioni.

Gli sconti sono particolarmente vantaggiosi nei settori dell'elettronica e della moda.

Per una buona riuscita dello shopping, è consigliabile stilare una lista della spesa con le priorità e un budget prefissato, in modo da evitare inutili acquisti impulsivi.

L'esperto consiglia inoltre di tenere d'occhio alternative come il Singles Day e il Cyber Monday e di iscriversi alle newsletter. Mostra di più

Preparate contanti e carte di credito per il 29 novembre: quel giorno scatterà infatti il Black Friday. Questo venerdì, ma in molti casi anche negli altri giorni di quella settimana, negozi e shop online proveranno a tentarvi con sconti super allettanti.

I cacciatori di occasioni sono già in allerta e non vedono l'ora di colpire. Ma se non volete che la cosa non vi sfugga di mano, meglio essere ben preparati e tenere bene gli occhi aperti.

La domanda è: ci sono ancora delle vere occasioni? «Attenzione alle offerte fasulle», avverte infatti Julian Zrotz di Blackfridaydeals.ch in un'intervista a blue News.

Secondo l'esperto di shopping, alcuni rivenditori aumentano i prezzi prima del Black Friday per mostrare presunti sconti elevati. Zrotz consiglia: «Confrontare in anticipo i prezzi di ciò che ci interessa aiuta a riconoscere le vere occasioni».

Offerte vantaggiose nei settori dell'elettronica e della moda

Gli acquirenti possono ancora trovare offerte particolarmente vantaggiose nei settori dell'elettronica e della moda. «Poiché i magazzini dei rivenditori tendono a essere pieni, è probabile che i prezzi del Black Friday 2024 siano ancora più interessanti di quelli dell'anno scorso», prevede l'esperto.

Ma comunque con gli anni la corsa alle offerte in saldo di fine novembre non è affatto diminuita. Al contrario: «In Svizzera il Black Friday è ancora il giorno di shopping più popolare dell'anno».

A causa di un sentimento dei consumatori un po' sottotono, però, si prevede che quest'anno le vendite scenderanno a 470 milioni di franchi: «Dal 2020 il fatturato si è sempre attestato tra i 470 e i 500 milioni di franchi».

Ma per essere sicuri di essere ben preparati a cogliere le giuste occasioni, Zrotz rivela alcuni consigli utili.



Creare una lista degli acquisti e stabilire le priorità

È meglio fare un elenco di tutti i prodotti di cui si ha veramente bisogno o che si desiderano da tempo. In questo modo non correrete il rischio di acquistare prodotti di cui non avete effettivamente bisogno.

Dovreste anche pensare in anticipo a ciò che vi serve davvero, in modo da concentrarvi su questi articoli. Non tutte le offerte sono irrinunciabili.

Creare un budget

I grandi sconti del Black Friday possono essere molto allettanti.

Per evitare di spendere troppo o di acquistare qualcosa che non ci si può permettere, è bene stabilire un budget in anticipo e rispettarlo.



Scoprite cosa volete per i regali di Natale

Se possibile, prima della settimana del Black Friday stilate un elenco dei desideri dei vostri cari per i regali di Natale. Questo vi permetterà di acquistare i primi doni a un prezzo inferiore.

Inoltre vi aiuterà a evitare lo stress dello shopping prima delle feste.

Cercare prodotti e prezzi in anticipo

Nel periodo che precede l'evento delle occasioni, dovreste cercare nel dettaglio i prezzi e le caratteristiche dei prodotti desiderati.

In questo modo sarà più facile avere una visione d'insieme dei tanti prodotti simili nella confusione che ci sarà in quei giorni.

Iscrivetevi alla newsletter dei vostri negozi preferiti

Molti rivenditori distribuiscono le loro migliori offerte tramite newsletter.

Chi si iscrive spesso riceve vantaggi esclusivi, come informazioni anticipate o la possibilità di colpire prima di tutti gli altri.

Prendete nota degli altri giorni di shopping

Ci sono vere e proprie occasioni anche nel Singles Day, che si tiene l'11 novembre (quindi da tenere presente per l'anno prossimo), e nel Cyber Monday, che cade il lunedì successivo al Black Friday, quindi quest'anno il 2 dicembre.

Può quindi valere la pena tenere d'occhio gli sconti anche in questi giorni.

Codici sconto e cashback

È bene cercare in anticipo codici sconto o offerte di cashback, che possono ridurre ulteriormente il prezzo di acquisto.

Questo vale soprattutto per gli articoli più costosi.

Utilizzare le piattaforme di confronto prezzi

Per trovare l'offerta più vantaggiosa, prima di effettuare un acquisto è bene consultare una piattaforma di confronto prezzi.

Questi variano spesso molto tra i diversi rivenditori e, sebbene un negozio possa offrire uno sconto elevato, il prodotto potrebbe essere più economico presso un altro fornitore.

Giocare d'anticipo

La maggior parte delle occasioni viene messa online nei negozi lunedì 25 novembre o alla mezzanotte del Black Friday, il 29 novembre. Le offerte più popolari vengono già esaurite poco dopo la mezzanotte.

Può quindi valere la pena di rimanere svegli fino a tardi in questi giorni o di alzarsi presto la mattina successiva.