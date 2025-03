Ecco a quali condizioni ci si può permettere una casa di proprietà in Svizzera

Il sogno di possedere una casa di proprietà non è perduto. Le banche sono semplicemente diventate più ostinate. Keystone

I mutui sono sempre più cari, ma gli esperti del settore immobiliare restano ottimisti: nonostante l'aumento dei tassi di interesse, comprare una casa è ancora un'opportunità di investimento sicura in Svizzera. Solo le banche possono mettere i bastoni tra le ruote agli acquirenti.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te I tassi d'interesse ipotecari in Svizzera continuano a salire, soprattutto per i prestiti a lungo termine, rendendo più costoso il finanziamento immobiliare.

Nonostante l'aumento dei costi, l'esperto immobiliare Rolf Wirnsberger ritiene che l'immobile sia ancora un investimento sicuro, dato che i terreni edificabili sono ancora scarsi e la domanda è in aumento.

Sebbene le banche siano più severe nella concessione dei prestiti, il desiderio di possedere una casa rimane, anche se il comportamento di acquisto è cambiato. Mostra di più

Chi vuole finanziare un immobile in Svizzera dovrà fare un respiro profondo e scavare ancora più a fondo nelle proprie tasche. I tassi di interesse ipotecari sono in forte aumento e non si intravede un'inversione di tendenza.

Particolarmente colpiti sono i prestiti a lungo termine: la differenza tra i tassi ipotecari a dieci e a due anni è salita a 0,49 punti percentuali, il valore più alto dal novembre 2022.

Questo significa che le scadenze più lunghe diventano sempre più costose, mentre i finanziamenti a breve termine tornano a essere più interessanti. Per gli acquirenti di immobili e i proprietari di case con mutui in scadenza, questo significa un notevole onere aggiuntivo.

Un investimento ancora sicuro

Rolf Wirnsberger è Broker Owner presso la società immobiliare Remax Wallisellen e afferma: «Non credo che il tasso di interesse sia il fattore principale ad influenzare se le persone acquistino o meno un immobile. Dal punto di vista psicologico, una differenza dello 0,2% nei tassi di interesse non fa molta differenza».

Per l'esperto, l'origine dell'incertezza sta piuttosto nel clima attuale e nella politica globale. «Credo che la gente sia più preoccupata della politica globale che dell'attuale andamento dei tassi d'interesse. Un immobile è un investimento a lungo termine e le persone sono più preoccupate di come sarà la situazione tra 10 anni», spiega Wirnsberger.

Il broker è però ancora convinto che investire in un immobile sia una buona cosa. «Investire in immobili è ancora un modo molto sicuro di investire il proprio denaro, sia a lungo che a medio termine».

Questo perché in Svizzera i terreni edificabili sono sempre più scarsi e la popolazione è in crescita. In altre parole, ci saranno sempre più persone in cerca di spazio abitativo. «L'idea di acquistare un immobile e di viverci o di affittarlo ha ancora senso per il futuro», conferma Wirnsberger.

Le generazioni di oggi hanno davvero più difficoltà?

«Racconto sempre la stessa storia – esordisce Wirnsberger e continua –: un uomo che ho conosciuto a Davos ha comprato una casa 40 anni fa». All'epoca passò due settimane di notti insonni. Perché si trattava di un grosso investimento e non sapeva come avrebbe potuto permetterselo. «Oggi dice che è stato il miglior acquisto della sua vita».

In realtà non c'è alcuna differenza tra oggi e 50 anni fa. La posizione di partenza è la stessa. «I protagonisti avevano redditi diversi rispetto a 40 anni fa, ma anche i prezzi degli immobili erano più bassi. Oggi le persone guadagnano di più, ma anche i prezzi sono aumentati», chiarisce Wirnsberger.

Le banche sono cambiate

L'esperto immobiliare vede un cambiamento anche nel settore bancario: «Oggi sono le banche a prendere le decisioni. Sono diventate un po' più moderate quando si tratta di concedere mutui. Questo è dovuto a diversi fattori».

Il contatto tra i clienti e i dipendenti delle banche non è più così personale: «Oggi è qualcuno del back office che si occupa dei prestiti». Inoltre le richieste della banca al titolare di un'ipoteca sono aumentate.

Ma com'è realmente il mercato immobiliare?

«Credo che il desiderio di possedere una casa sia ancora molto forte», sostiene Wirnsberger. Il percorso per raggiungere questo obiettivo è diventato un po' più difficile.

«Quando mettiamo sul mercato un immobile, abbiamo sempre avuto 20 richieste di informazioni, mentre ora ne abbiamo forse quattro». Ma questo non significa che tutte le 20 richieste erano effettivamente possibili acquirenti.

Wirnsberger ritiene che il comportamento d'acquisto tornerà a crescere, ad esempio se ci sarà meno sicurezza sul mercato azionario o altre opportunità di investimento.

«Allora le persone prenderanno in considerazione la possibilità di investire in altri beni più sicuri, come gli immobili», conclude.