Da Nestlé a Ems-Chemie Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump

SDA

8.8.2025 - 06:26

L'azienda alimentare svizzera Nestlé produce già gran parte dei prodotti che vende negli Stati Uniti.
I nuovi dazi statunitensi del 39% sulle merci svizzere sta colpendo duramente le aziende elvetiche. La maggior parte di esse sta, per il momento, mantenendo i propri siti produttivi. Ecco quello che dicono a proposito della scelta di Trump e di come influirà su di loro.

Nestlé

«Non abbiamo commenti specifici da fare in questo momento. Vorremmo solo ricordare che più del 90% dei prodotti che vendiamo negli Stati Uniti sono prodotti localmente proprio negli USA».

Zurich

«La nostra attività non è direttamente interessata dai dazi statunitensi», afferma Mario Greco, CEO di Zurich. Il motivo è che l'assicurazione opera localmente negli USA e, in quanto fornitore di servizi, non deve importare prodotti.

Indirettamente, un indebolimento dell'economia o un aumento dell'inflazione potrebbero influire sull'attività. Ma, secondo Greco, al momento non ci sono segni di nessuno dei due.

Sandoz

«Sandoz non ha impianti di produzione in Svizzera. Bisognerà attendere per vedere come i generici e i biosimilari provenienti dall'UE saranno trattati dagli Stati Uniti. Al momento non è ancora chiaro.»

«Se, come altre merci, saranno soggetti a un dazio doganale del 15%, crediamo che saremo in grado di farvi fronte. È inoltre importante notare che gli Stati Uniti rappresentano meno del 20% del nostro fatturato»

Logitech

«Pur essendo un'azienda elvetica con sede a Losanna, Logitech non ha impianti di produzione in Svizzera e non esporta prodotti dal nostro Paese. Speriamo in un accordo reciprocamente vantaggioso tra Stati Uniti e Svizzera. La nostra produzione è già distribuita in Cina e altri cinque Paesi».

Emmi

«In quanto azienda decentrata, il Gruppo Emmi produce principalmente localmente. Circa l'85% delle nostre vendite negli Stati Uniti è prodotto in loco. Per Emmi, i formaggi speciali esportati dalla Svizzera, come il Gruyère AOP, sono particolarmente colpiti dai dazi statunitensi».

Già nel secondo trimestre di quest'anno, Emmi è stata costretta ad applicare aumenti di prezzo per queste specialità casearie a causa degli sviluppi doganali e dei tassi di cambio. Le nuove condizioni quadro richiedono ora un ulteriore adeguamento dei prezzi.

Stadler

I dazi statunitensi sulle importazioni sia dalla Svizzera che dall'UE non hanno colpito Stadler in modo diretto. Dal 2016 l'azienda è tenuta a rispettare il Buy America Act negli Stati Uniti. Questo stabilisce che almeno il 70% del valore aggiunto deve essere generato in modo dimostrabile negli USA.

Attualmente Stadler North America genera tra il 70 e l'80% del suo valore aggiunto negli States. Del restante 20-30%, alcuni fornitori provengono già dall'Europa, con l'aliquota di dazio più bassa del 15%.

«Attualmente Stadler sta analizzando tutte le catene di fornitura con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la percentuale di componenti soggetti alle elevate tariffe punitive. L'azienda si è anche assicurata contrattualmente contro alcuni dei costi aggiuntivi sostenuti».

Ems-Chemie

Anche Ems si è preparata in anticipo a possibili barriere commerciali internazionali e ha strutturato le proprie catene di fornitura di conseguenza.

L'azienda non ha rapporti di fornitura diretti tra Cina e Stati Uniti. I prodotti venduti in Nord America sono quasi esclusivamente prodotti negli Stati Uniti o, in quanto specialità importanti, sono esenti da dazi doganali statunitensi.

Belimo

«È ancora troppo presto per valutare l'impatto specifico delle tariffe. Il 50% delle vendite nella prima metà del 2025 è stato generato in Nord e Sud America, di cui circa l'80% negli Stati Uniti».

Belimo si concentra sull'assemblaggio finale e sulla personalizzazione. Questo viene svolto quasi interamente in loco negli USA, così come un buon terzo dell'assemblaggio finale.

I componenti e i semilavorati, come gli attuatori di base, vengono esportati negli States dai loro stabilimenti in Europa e dalla catena di fornitura globale.

«Stiamo analizzando vari scenari ed esaminando, tra l'altro, catene di fornitura alternative. L'espansione del nostro sito nel Connecticut, pianificata da tempo, e la nostra presenza globale ci garantiscono una maggiore flessibilità rispetto ad altri operatori del mercato».

Cometa

«Abbiamo già adottato alcune misure pro attive e stiamo gestendo i dazi statunitensi in modo strategico in tutte le unità aziendali. Queste misure includono l'assorbimento dei dazi doganali da parte dei clienti sulla base di accordi esistenti o concessioni di prezzo selettive nei settori con una concorrenza locale più forte.»

«Non stiamo pensando di delocalizzare la produzione in altri Paesi europei. La nostra espansione si concentra in Asia, per quanto riguarda gli Stati Uniti la questione dei dazi doganali è gestibile».

Calida

«I dazi del 39% è un duro colpo per l'economia svizzera e il suo impatto concreto sulla prosperità è difficile da valutare. Per quanto riguarda il Gruppo Calida, la nostra produzione e la nostra catena di approvvigionamento sono già organizzate a livello internazionale.»

«Le rivediamo costantemente e le adattiamo. I dazi doganali sono un elemento da tenere in considerazione. Ma la creazione di una produzione negli Stati Uniti non è un'opzione».

