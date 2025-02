Questa stretta di mano fece notizia nel 1996: due anni dopo aver venduto la Fust AG a Jelmoli, Walter Fust acquistò la Jelmoli. KEYSTONE

L'affare fece parlare di sé in Svizzera negli anni '90. Due anni dopo aver venduto la sua azienda a Jelmoli, Walter Fust ha riacquistato non solo la sua società, ma anche l'intero Gruppo Jelmoli.

Il 1994 è stato un anno di svolta nella carriera di Walter Fust e della sua azienda di elettrodomestici e articoli di elettronica di consumo.

Sette anni prima aveva quotato l'azienda in borsa, ma in quel momento si sentiva esaurito: «Oggi si parla di sindrome da burn-out», ha scritto nella sua autobiografia.

I suoi tre figli non erano interessati all'azienda: «Stavano perseguendo altri progetti di carriera come architetto, fisico e manager pubblicitario», ha dichiarato una volta alla NZZ.

Così vendette la maggioranza delle azioni della sua catena di negozi ai proprietari di Jelmoli, ma ha continuato a gestire l'azienda. Poiché i proprietari gli pagavano la metà in azioni, l'imprenditore divenne il secondo azionista di Jelmoli.

La casa madre in crisi

Non appena Fust mise la sua azienda sotto un nuovo tetto, cominciò a perdere colpi: Jelmoli, con i suoi 40 grandi magazzini dell'epoca, era in crisi. Le banche, che avevano fornito capitali all'azionista di maggioranza Union Trading Company UTC, lo esortarono a vendere.

L'imprenditore della Svizzera orientale capì che era arrivato il momento giusto. Walter Fust acquistò il blocco di azioni della UTC. Pagò i 270 milioni di franchi con un assegno direttamente dal suo patrimonio di cassa, scrive nella sua autobiografia. Non aveva mai chiesto un prestito in tutta la sua carriera, come ha dichiarato alla NZZ.

Due anni dopo l'acquisizione, acquistò la società che gli aveva portato via il suo «bambino». «All'epoca i media fecero molto scalpore. La vendita e, due anni dopo, il riacquisto non sono stati interpretati correttamente». Tuttavia, non ha mai rivelato quale sarebbe stata l'interpretazione corretta.

Ecco come il «Tages-Anzeiger» descrisse la manovra nel 2016: «Fust voleva evitare che Jelmoli, e quindi anche la sua Fust AG, finissero nelle mani sbagliate».

Fust vende la Fust AG

Walter Fust divenne presidente del Consiglio di Amministrazione di Jelmoli e svolse un ruolo fondamentale nella vendita di tutti i grandi magazzini Jelmoli, ad eccezione del flagship store di Bahnhofstrasse. Sotto la sua egida, Jelmoli si trasformò da catena di grandi magazzini a gruppo immobiliare.

Nel 2003 il suo «stato di salute» ebbe uno scossone, ha scritto nella sua autobiografia. Le settimane di lavoro di sei giorni e le vacanze esclusivamente brevi hanno avuto il loro peso. Di conseguenza, ha venduto la sua partecipazione in Jelmoli a Georg von Opel e si è ritirato dall'azienda, gradualmente.

Nel 2007, Coop ha acquisito la maggioranza delle azioni di Jelmoli, diventando così proprietaria anche di Fust. L'imprenditore ha ricevuto quasi un miliardo di franchi per l'azienda da lui fondata nel 1966. «Non posso dire di più, ma il prezzo era buono», aveva dichiarato al quotidiano «Tages-Anzeiger».

È rimasto attivo come investitore fino alla sua morte. «Bilanz» ha stimato il suo patrimonio a 1,3 miliardi di franchi nel 2024.