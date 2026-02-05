Ecco come un nuovo strumento per il chatbot Claude ha spazzato via 300 miliardi a Wall Street

Martedì il mercato azionario statunitense è stato oggetto di un sell-off (immagine simbolica) imago images/Westend61

Un nuovo strumento aggiuntivo di Anthropic per il chatbot Claude ha scatenato un'ondata di vendite sui mercati azionari statunitensi. Particolarmente colpiti sono stati i fornitori di software e dati, proprio il settore che in precedenza era considerato il grande vincitore del boom dell'intelligenza artificiale.

Hai fretta? blue News riassume per te In seguito all'introduzione di un plugin per il chatbot Claude da parte di Anthropic, le azioni del settore tecnologico e del software hanno subito un calo significativo.

In particolare, Thomson Reuters ha perso oltre il 18% e anche i grandi titoli del software hanno subito un forte calo.

Gli osservatori di mercato vedono un nuovo timore alla base di questo fenomeno: l'IA potrebbe sostituire più rapidamente i modelli di business esistenti e gli investimenti potrebbero essere meno redditizi di quanto sperato. Mostra di più

L'azienda d'intelligenza artificiale Anthropic ha provocato agitazione a Wall Street con una nuova modalità aggiuntiva per il suo chatbot Claude.

Martedì i titoli tecnologici statunitensi sono scivolati in territorio negativo: il Nasdaq ha perso quasi il 2%, mentre il più ampio S&P 500 è sceso dell'1,3%. In totale circa 300 miliardi di dollari sono stati spazzati via dall'ultima scossa del mercato azionario.

Secondo i trader, a scatenare il tutto sono state le preoccupazioni per i progressi dell'IA, in particolare dopo l'introduzione di un plugin che permetterebbe di utilizzare Claude per compiti legali.

È stato proprio questo punto a colpire un nervo sensibile: le azioni quotate negli Stati Uniti di Thomson Reuters, il cui portafoglio comprende anche il database legale Westlaw, sono crollate di oltre il 18%.

Una fuga su larga scala dei titoli legati all'IA

Secondo la «WirtschaftsWoche», anche le grandi aziende di software hanno subito pressioni: Microsoft, Oracle, Salesforce, ServiceNow e Adobe hanno perso da poco meno del 3 a quasi l'8%.

Uno stratega di Danske Bank riassume così il problema: «Le società di software erano in realtà viste come le vincitrici del boom dell'IA. Ma all'improvviso ci si chiede se gli investimenti saranno recuperati e se saranno superati da nuovi sviluppi».

Anche «Finanzmarktwelt» descrive il movimento come una fuga su larga scala dai titoli legati all'IA. Citando «Bloomberg», il media riporta che il crollo dei prezzi ha cancellato un valore di borsa di circa 285 miliardi di dollari americani.

Un paniere di titoli software statunitensi compilato da Goldman Sachs ha perso circa il 6%, la più grande perdita giornaliera dal crollo innescato dai dazi in aprile.

Un potenziale negativo per il settore legale

Il nuovo strumento legale di Anthropic è destinato ad automatizzare lavori come la revisione dei contratti o i briefing legali. Allo stesso tempo, Anthropic sottolinea che «tutti i risultati devono essere esaminati da avvocati abilitati», un riferimento ai limiti di tali sistemi.

Gli analisti di Morgan Stanley, citati nel rapporto, affermano che le nuove funzionalità di Anthropic aumentano «significativamente» la concorrenza nel settore legale e sono quindi «potenzialmente negative» per i fornitori interessati.

Gli investitori cercano sicurezza e si riallocano

Mentre il settore tecnologico era sotto pressione, negli Stati Uniti il denaro è affluito verso i settori non ciclici. Walmart è salita di circa il 3%, spingendo il suo valore di borsa oltre la soglia dei mille miliardi di dollari.

Anche le materie prime sono state movimentate: dopo un crollo massiccio, l'oro e l'argento si sono ripresi. L'oro è aumentato di circa il 6% e l'argento di circa il 6,5%. Anche il prezzo del petrolio è salito.

Non tutto è andato a scapito delle azioni di IA: ad esempio Palantir ha fatto un balzo del 6,6%. Un gestore di portafoglio ha dichiarato: «Questi dati supportano il trade sull'IA».