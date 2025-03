Ecco il crollo del mercato azionario americano spiegato in cinque punti

Data la sempre maggiore pressione sul mercato azionario americano, Donald Trump ha dichiarato che non può escludere una recessione negli Stati Uniti. KEYSTONE

I prezzi dei mercati azionari statunitensi stanno scendendo più bruscamente che in qualsiasi altro momento dal 2022. La crisi è però fatta in casa: una panoramica mostra in cinque punti cosa spaventa gli analisti e l'economia.

Il mercato azionario statunitense è in una spirale discendente: si stanno addirittura diffondendo i timori di una recessione.

La politica estera e doganale di Donald Trump alimenta l'incertezza sui mercati.

L'aumento dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari, sta facendo diminuire la fiducia dei consumatori.

L'industria automobilistica tedesca ha problemi strutturali, ulteriormente alimentati dalle minacce dei dazi del tycoon.

Questa minaccia e il comportamento di Elon Musk vengono puniti dai consumatori con boicottaggi.

I tagli del DOGE e i licenziamenti dei dipendenti pubblici potrebbero innescare un «effetto domino» nel Paese. Mostra di più

I mercati azionari statunitensi stanno subendo pressioni significative. I timori di un andamento negativo dell'economia si stanno diffondendo sempre più negli Stati Uniti. I titoli tecnologici, particolarmente sensibili alle fluttuazioni, ne hanno risentito.

In un'intervista trasmessa nel fine settimana, Donald Trump si è rifiutato di escludere una recessione. Si è limitato a dire: «Odio prevedere queste cose». Ci sarà una fase di transizione, ha detto il presidente, riferendosi agli effetti dei suoi piani di politica commerciale.

Trump won't rule out a recession… "It takes a little time." What's going to take a little time? We weren't in a recession under Biden!



«I prezzi delle azioni sono alti da tempo, e questa potrebbe essere solo una correzione del mercato», riflette il Wall Street Journal (WSJ). «Ma ci sono anche segnali di un rallentamento economico che dovrebbero mettere in allerta l'amministrazione Trump».

Molto «fa pensare a una crescita più lenta anche se l'economia dovesse uscire dalla recessione». Cosa c'è dietro? I seguenti cinque punti chiariscono la situazione.

Cosa sta succedendo?

«L'incertezza è sempre velenosa per gli investimenti e la crescita economica», riassume l'economista tedesca Monika Schnitzer. «Il nuovo presidente degli Stati Uniti non solo mette in discussione i principi del libero scambio basato sulle regole, ma anche le relazioni transatlantiche in generale», afferma Schnitzer.

I dazi contro Canada e Messico, finora sospese, spaventano gli investitori: dato che l'industria americana è strettamente intrecciata con quella dei Paesi vicini, questi tassi avrebbero un impatto fatale sulla fabbricazione di molti prodotti, ad esempio nell'industria automobilistica.

I veicoli statunitensi diventerebbero fino a 12'000 dollari più costosi.

Cos'altro preoccupa gli investitori?

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a gennaio in modo più marcato rispetto a un anno e mezzo fa: sono cresciuti del 3% rispetto all'anno precedente, scrive Reuters. Questo è dovuto al fatto che molte aziende hanno aumentato i costi.

Andamento dei prezzi al consumo negli USA. US Bureau of Labor Statistics

A questo si aggiunge l'aumento dei prezzi dei generi alimentari: le uova potrebbero diventare fino al 20% più costose quest'anno. Con 4,95 dollari, una dozzina di esse costa già di più rispetto al periodo della pandemia, quando è stato stabilito l'ultimo record negativo.

Anche i prezzi di prodotti come pane, caffè, zucchero e bistecche sono aumentati in modo significativo, come riporta la CNN.

Indice di fiducia dei consumatori americani. The Conference Board

Il rincaro e l'incertezza politica stanno avendo un impatto sulla fiducia dei consumatori: l'indice corrispondente ha registrato a febbraio il calo maggiore dall'agosto 2021. È il terzo mese consecutivo che il valore scende: ora è al livello del 2022.

Perché l'industria automobilistica tedesca sta soffrendo così tanto?

«Per decenni la Germania è stata considerata un leader dell'innovazione», spiega Schnitzer. «Il nuovo arrivato Tesla, che fin dall'inizio si è concentrato solo sulle auto elettriche a batteria, non è stato preso sul serio da molti per molto tempo. Oggi Tesla vale in borsa quattro volte di più di tutte le case automobilistiche tedesche messe insieme».

I produttori di auto cinesi si sono concentrati in modo particolare sulle auto elettriche e hanno ricevuto «massicci sussidi statali», che li hanno resi «leader del mercato mondiale nella tecnologia delle batterie».

Inoltre, la concorrenza si è «concentrata su software, infotainment e intelligenza artificiale, mentre l'industria tedesca ha continuato a concentrarsi sull'ingegneria classica».

Oltre a questi problemi di base per i tedeschi, c'è anche l'incertezza causata da possibili dazi. Aziende come Audi, BMW e Volkswagen hanno investito massicciamente in stabilimenti in Messico, nella speranza che l'accordo di libero scambio in Nord America rimanga in piedi.

Le misure punitive di Trump, sospese fino al 2 aprile, minacciano la loro redditività.

Come reagiscono i consumatori?

I consumatori possono anche far crollare il sentiment del mercato azionario. Il miglior esempio è Tesla: in Europa, dove il capo dell'azienda sostiene apertamente i partiti di destra, le vendite sono crollate del 45%.

Anche in Cina e in altri importanti mercati di vendita si vendono meno Tesla.

La fortuna di Elon Musk è diminuita a causa del corrispondente calo del prezzo delle azioni: se prima dell'inizio dell'anno l'uomo più ricco del mondo valeva ancora 486 miliardi di dollari, dopo il 1° gennaio ha perso nuovamente 132 miliardi di dollari.

Solo il 10 marzo il suo patrimonio è sceso di 29 miliardi di dollari. Nello stesso giorno, la sua piattaforma X ha perso il 15% in borsa.

In Canada il desiderio di Trump di annettere il Paese ha portato al boicottaggio dei prodotti statunitensi. Il vino e gli alcolici americani stanno vivendo un momento particolarmente difficile nel Paese.

Il numero di viaggiatori canadesi negli Stati Uniti è diminuito del 23% a febbraio.

E il DOGE?

Il Dipartimento per l'efficienza governativa (DOGE), guidato da Musk, sta tagliando posti di lavoro e programmi. Nel caso dell'USAID i tagli hanno riguardato anche l'agricoltura americana: almeno 400 produttori hanno venduto i loro prodotti al Dipartimento per lo sviluppo.

Dei 5 miliardi di dollari spesi per il cibo nell'anno fiscale 2023/2024, circa 2 miliardi sono finiti nelle tasche degli agricoltori americani.

I tagli possono avere conseguenze economiche anche in altri settori: se i dipendenti pubblici interessati sono assenti, i permessi possono essere ritardati, i prestiti approvati più tardi o le informazioni trasmesse troppo tardi.

«Potremmo presto scoprire nel modo più duro che sono le persone a guidare l'economia degli Stati Uniti», ha dichiarato alla CNBC la consulente finanziaria Callie Cox.

DOGE laid off workers who welcome visitors and care for our local public lands at Lake Mead which contribute $358 million to the local economy. Musk is so bad at his job he's LOSING us money!



Anche Ernie Tedeschi dell'Università di Yale ha una visione critica del processo: «Le conseguenze economiche dei licenziamenti sono come un effetto domino che si diffonde attraverso l'economia locale fino a imprese che sembrano non avere alcun legame con il Governo federale».