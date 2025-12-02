  1. Clienti privati
Svizzera Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Sven Ziegler

2.12.2025

In alcune regioni si paga molto di più per i farmaci.
In alcune regioni si paga molto di più per i farmaci.
Bildmontage // Keystone

Il nuovo rapporto di Helsana mostra delle chiare differenze tra i Cantoni: mentre alcune regioni spendono più di 1'100 franchi a persona per i farmaci, altre rimangono ben al di sotto della soglia dei 900 franchi.

,

Sven Ziegler, Noemi Hüsser

02.12.2025, 12:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I costi pro capite per i farmaci variano notevolmente: Ticino, Basilea Campagna e Grigioni superano i 1'100 franchi, mentre Appenzello Interno e Uri sono ben al di sotto.
  • I costi elevati sono associati a una popolazione più anziana e a un'assistenza medica intensa; nella Svizzera orientale e centrale, l'uso di farmaci è tradizionalmente più contenuto.
  • Complessivamente, i costi dei farmaci a livello nazionale saliranno a 9,4 miliardi di franchi nel 2024, con un aumento del 3,6%.
Mostra di più

Secondo il nuovo rapporto di Helsana, basato sui dati di fatturazione delle assicurazioni di base, gli svizzeri non hanno mai speso così tanto per i farmaci come nel 2024.

L'analisi mostra che i costi variano notevolmente a seconda della regione, ponendo ancora una volta il Ticino al fanalino di cosa: nessun altro cantone ha una spesa pro capite più elevata. Anche Basilea Campagna e i Grigioni superano nettamente la soglia dei 1'100 franchi pro capite.

Questi cantoni combinano diversi fattori che fanno aumentare il consumo di farmaci: una struttura demografica più anziana, un'alta densità di servizi medici specializzati e una tradizione di assistenza orientata a trattamenti e prescrizioni più frequenti.

Il rapporto di Helsana. Farmaci mai così cari in Svizzera come nel 2024: «Prezzi artificialmente gonfiati»

Il rapporto di Helsana. Farmaci mai così cari in Svizzera come nel 2024: «Prezzi artificialmente gonfiati»

Cantoni come Ginevra, Basilea Città e Neuchâtel sono anche al di sopra della media nazionale di 1'019 franchi a persona. In questi cantoni, la realtà dell'assistenza urbana ha un impatto, con una fitta offerta di specialisti e ospedali che tendono a fornire trattamenti sempre più complessi.

D'altro canto, Appenzello Interno e Uri dimostrano che si può fare diversamente, essendo chiaramente al di sotto dei 900 franchi pro capite. Entrambi i cantoni hanno una pratica di prescrizione tradizionalmente prudente e una popolazione con una diversa struttura di età.

I costi più bassi sono nelle regioni rurali

Gli esperti di Helsana parlano di fattori culturali che influenzano l'uso dei farmaci: nella Svizzera orientale e centrale l'uso dei medicinali è da anni notevolmente più cauto.

Invece nelle regioni rurali con un'assistenza meno specializzata i trattamenti sono meno frequenti e l'attesa è più comune. Queste differenze non si riflettono solo sui costi, ma anche sul numero di prelievi per persona: in cantoni come Basilea Città, Ticino e Ginevra, è ben al di sopra della media nazionale di 15,3 prelievi. In Obvaldo, Zugo e Appenzello Interno le cifre sono significativamente più basse.

Nonostante le differenze regionali, la spesa complessiva continua ad aumentare: nel 2024 il LAMal ha speso 9,4 miliardi di franchi per i farmaci, il 3,6% in più rispetto all'anno precedente. Secondo Helsana la crescita è trainata sia dall'andamento demografico che dal crescente utilizzo di terapie ad alto costo.

