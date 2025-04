Ecco le aziende svizzere che stanno soffrendo la furia dei dazi di Trump

Per molte aziende svizzere, i nuovi dazi statunitensi sono puro formaggio. KEYSTONE

Le ipotesi sono ancora molte, ma una cosa è certa: la furia dei dazi di Donald Trump sta colpendo la Svizzera. Gli effetti negativi della guerra commerciale del tycoon saranno particolarmente duri per alcune aziende elvetiche.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente degli Stati Uniti Trump sta provocando una guerra commerciale globale con il suo gigantesco pacchetto di dazi - e la Svizzera si trova proprio nel mezzo.

A partire da mercoledì prossimo, le esportazioni svizzere negli Stati Uniti saranno soggette a una tassa del 31 o 32%.

L'impatto specifico sui settori interessati non è ancora chiaro. In sostanza, saranno colpite le aziende elvetiche che non producono in America, ma che esportano. Mostra di più

I mercati azionari stanno crollando, gli economisti ritengono che l'economia stia rallentando e che l'inflazione sia alimentata a livello globale. L'enorme pacchetto di dazi di Donald Trump è una cattiva notizia per tutti, per i consumatori e per le aziende.

Il Governo statunitense sta imponendo tasse del 10% sulle importazioni da tutti i Paesi. Inoltre un complesso meccanismo prevede dazi molto più alte per molti altri: a partire da mercoledì prossimo sarà applicato alla Svizzera il 31 o 32%.

Quale sarà l'impatto specifico sull'economia elvetica? Quali aziende saranno colpite? Cosa succederà ai consumatori e al mercato del lavoro? Ecco le risposte alle domande più importanti sulla guerra commerciale del tycoon.

Quali sono i prodotti e le aziende svizzere particolarmente colpiti?

Importanti prodotti d'esportazione come macchinari, orologi e prodotti agricoli sono interessati dai dazi aggiuntivi, ma l'impatto specifico sui settori interessati non è ancora chiaro.

In linea di massima, saranno colpite le aziende svizzere che non producono negli Stati Uniti, ma che esportano verso il Paese. Per alcuni produttori sono già ipotizzabili degli scenari specifici.

Logitech

Come scrive il quotidiano «Tages-Anzeiger», i nuovi dazi di Trump stanno colpendo particolarmente il produttore di elettronica della Svizzera occidentale Logitech.

Il prezzo delle azioni è sceso fino al 15%. La società ha i suoi impianti di produzione principalmente in Asia e da lì esporta negli Stati Uniti.

I produttori di orologi

Swatch, Breitling e co. producono in Svizzera e le nuove tasse renderanno i loro orologi molto più costosi per i consumatori statunitensi. Anche se i dirigenti sul «Tages-Anzeiger» si dicono rilassati, gli esperti sono allarmati.

«Nella situazione attuale, questa decisione potrebbe avere conseguenze drammatiche per l'industria orologiera svizzera», ha dichiarato Pierre-Yves Donzé dell'Università di Osaka. Gli Stati Uniti sono il mercato di vendita più importante per l'industria, dato che le vendite in Cina sono crollate.

I marchi di lusso esclusivi hanno meno di cui preoccuparsi: potrebbero compensare parte dei dazi con i loro margini spesso elevati e trasferirne un'altra parte agli acquirenti. I produttori dei segmenti di prezzo medio e basso però non hanno questa possibilità.

Nespresso

Le capsule di caffè della filiale Nestlé sono prodotte esclusivamente in Svizzera. Le nuove tasse avranno un impatto notevole sui prezzi al dettaglio. Nespresso non ha voluto rispondere a una domanda del «Blick» se stesse considerando di trasferire parte della produzione negli Stati Uniti.

Lindt & Sprüngli

Il gigante del cioccolato è fortunato: anche Lindt & Sprüngli produce il 95% del cioccolato venduto negli Stati Uniti. Il gruppo di Zurigo gestisce cinque siti di produzione locali.

Victorinox

Per il produttore di coltelli tascabili Victorinox, i dazi rappresentano una vera e propria difficoltà. Il 20% delle sue vendite all'estero è realizzato negli Stati Uniti.

Trasferire la produzione è fuori questione, altrimenti l'essenza del marchio «Made in Switzerland» andrebbe persa, ha dichiarato al «Blick» il CEO Carl Elsener. L'azienda deve ora valutare in che misura sia possibile adeguare i prezzi senza spaventare i clienti.

L'azienda di scarpe da ginnastica On

On è stata colpita ancora più duramente: il produttore svizzero di scarpe da ginnastica produce principalmente in Vietnam e da lì esporta negli Stati Uniti. I dazi di Trump per il Vietnam non sono più alti di quelli per la Svizzera: sono del 46%.

Non è possibile trasferire gli impianti di produzione in America: da un lato, perché ci vorrebbero fino a dieci anni, dall'altro, perché il costo della manodopera statunitense renderebbe le scarpe inaccessibili. Il prezzo delle azioni On è sceso del 13% alla Borsa di New York.

Il formaggio svizzero

Appenzeller ed ecc. rischiano di diventare un alimento di lusso negli Stati Uniti. I dazi renderanno il formaggio sensibilmente più costoso per i consumatori.

L'organizzazione Switzerland Cheese Marketing teme che ciò porterebbe un forte impatto sulla competitività. I dazi «renderanno certamente molto più difficili le esportazioni verso gli USA».

Quali sono le misure che possono adottare le aziende svizzere?

Stefan Legge, economista dell'Università di San Gallo, descrive tre scenari sulle colonne di «20 Minuten». Le aziende elvetiche potrebbero semplicemente accettare le perdite per un certo periodo di tempo, nella speranza di trovare una soluzione alla controversia doganale.

La seconda opzione sarebbe quella di scaricare i costi aggiuntivi sui consumatori americani. Questa soluzione funzionerebbe però solo per i prodotti di lusso più costosi.

Rimane l'approccio numero tre: spostare la produzione dalla Svizzera, in Paesi con dazi più bassi. Ma l'esperto avverte: «Se le aziende spostano la produzione all'estero, i posti di lavoro svizzeri andranno persi».

Cosa deve temere l'industria farmaceutica?

Finora non ci sono segnali che indichino che anche l'industria farmaceutica, il settore di esportazione più importante della Svizzera, possa essere colpita dai dazi.

Donald Trump chiede dazi all'importazione del 31% sui prodotti svizzeri a partire da mercoledì prossimo. KEYSTONE

Cosa significano i dazi per la crescita economica della Svizzera?

Eric Scheidegger, capo economista della Confederazione, non si aspetta una forte contrazione economica in Svizzera a causa dei dazi annunciati dagli Stati Uniti.

D'altra parte, la furia doganale arriverebbe in un momento sfavorevole per l'industria. Anche le contromisure di partner commerciali come l'UE e la Cina sono difficili da classificare.

Come reagisce il mercato azionario svizzero?

Con un calo. Lunedì la Borsa svizzera ha accentuato le sue perdite: alle 09:15 l'indice dei valori guida SMI era in flessione del 7% rispetto alla scorsa settimana.

I mercati azionari asiatici hanno subito un calo ancora più marcato, mentre i mercati europei sono sulla stessa lunghezza d'onda di quelli svizzeri.

Redatto con materiale dell'agenzia stampa Keystone-ATS.