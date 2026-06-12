L'indagineEcco le prime aziende per cui l'IA sostituisce laurea ed esperienza
SDA
12.6.2026 - 12:00
Quasi un'impresa su cinque che utilizza l'intelligenza artificiale ritiene che sia facile o molto facile sostituire lavoratori qualificati (con diploma o laurea) con personale senza titoli, ma supportato dall'intelligenza artificiale (IA).
Keystone-SDA
12.06.2026, 12:00
12.06.2026, 13:19
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È quanto emerge da un'indagine condotta in Germania dell'istituto Ifo, che rivela come la tecnologia inizi a essere percepita come un'alternativa concreta alle credenziali formali e all'esperienza professionale.
Secondo lo studio, il 17% delle aziende intervistate afferma di poter rimpiazzare senza difficoltà una figura esperta con una meno qualificata che fa uso di strumenti di intelligenza artificiale.
«L'IA sta trasformando il mondo del lavoro e, in alcuni ambiti, può sostituire parzialmente qualifiche formali ed esperienza», osserva la ricercatrice dell'Ifo Anna Ruffert, citata in un comunicato odierno. Attualmente, il 54% delle imprese dichiara di impiegare l'IA nei propri processi.
Il settore più sensibile a questo cambiamento è il commercio, dove il 29% delle aziende segnala una sostituibilità facile o molto facile dei titoli di studio grazie all'IA.
Seguono i servizi (20%), l'industria manifatturiera (15%) e le costruzioni (9%). I valori risultano pressoché identici trasversalmente a tutte le dimensioni aziendali.
Più complesso sostituire l'esperienza sul campo
Più complessa, invece, la sostituzione dell'esperienza maturata sul campo. Nel commercio, il 23% delle imprese ritiene facile rimpiazzare un lavoratore esperto con uno junior aiutato dall'IA.
Nei servizi la quota scende al 15%, nel manifatturiero al 13% e nell'edilizia all'8%. «Per le imprese, compensare l'esperienza con l'IA sembra essere più difficile rispetto ai titoli di studio», commenta Ruffert.
Nonostante questi dati, oltre la metà delle aziende che utilizzano l'IA (55%) giudica ancora difficile o impossibile sostituire un dipendente con laurea o diploma con personale meno qualificato supportato dalla tecnologia. La percentuale sale al 63% quando si parla di rimpiazzare un lavoratore esperto con uno inesperto ma che usa l'IA.