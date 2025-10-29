L'assortimento degli scaffali di cioccolato della Migros è attualmente piuttosto limitato (foto d'archivio). KEYSTONE

Il cioccolato Lindt è attualmente poco disponibile nei negozi Migros. Dato che la cooperativa e l'azienda cioccolatiera sono in disaccordo sul prezzo, si continuano a verificare delle carenze nelle forniture. Resta da vedere quando si risolveranno.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Migros sta rinegoziando i prezzi con il produttore di cioccolato Lindt&Sprüngli.

Il gigante arancione attribuisce grande importanza alla garanzia che i suoi clienti paghino prezzi equi.

Nel frattempo si continuano a verificare delle carenze e persino delle interruzioni delle consegne. Mostra di più

Chi vuole concedersi un Lindor alla Migros, in alcune filiali sta vivendo un'amara delusione. Infatti alcuni scaffali continuano ad essere vuoti. Tra il gigante arancione e Lindt la crisi sui prezzi non si è ancora risolta.

Migros sta negoziando con Lindt&Sprüngli da diverse settimane. «Potrebbero esserci carenze di prodotto di cioccolato Lindt nei singoli negozi», ha confermato la portavoce del supermercato Prisca Huguenin-dit-Lenoir ai giornali di CH Media.

Le trattative in corso potrebbero avere un impatto corrispondente sull'assortimento disponibile in tutta la Svizzera. Migros non è ancora in grado di dire quando le trattative saranno concluse.

Migros chiede una correzione dei prezzi

Un portavoce di Lindt ha confermato un «dialogo costruttivo con la Federazione delle Cooperative Migros». Sono «fiduciosi di trovare insieme una buona soluzione».

Fino ad allora, Migros intende compensare l'interruzione della fornitura con il proprio marchio Frey. Il supermercato svizzero si impegna per prezzi alimentari più favorevoli ed equi in Svizzera e in Europa.

Dato che il prezzo del cacao sul mercato globale è sceso di circa il 20% lo scorso anno, è ragionevole supporre che Migros chieda una correzione dei prezzi.

Huguenin-dit-Lenoir sottolinea che Migros vuole garantire «che i nostri clienti non paghino troppo per un prodotto di marca». Per questo motivo, l'azienda si sforza generalmente di acquistare prodotti a condizioni eque. In caso di «richieste di prezzo incomprensibili», vengono prima condotte delle trattative.