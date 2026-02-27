  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Congiuntura L'economia svizzera cresce come previsto nell'ultimo trimestre 2025

SDA

27.2.2026 - 09:39

I consumi privati - in particolare gli acquisti di abbigliamento e calzature, nonché le spese per l'alloggio, l'energia e la sanità - sono aumentati nuovamente in modo solido, con un +0,4%.
I consumi privati - in particolare gli acquisti di abbigliamento e calzature, nonché le spese per l'alloggio, l'energia e la sanità - sono aumentati nuovamente in modo solido, con un +0,4%.
Keystone

L'economia svizzera è cresciuta come previsto nel quarto trimestre 2025.

Keystone-SDA

27.02.2026, 09:39

27.02.2026, 09:41

Il prodotto interno lordo (PIL) reale è aumentato nel periodo da ottobre a dicembre 2025, su base destagionalizzata, dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, ha indicato oggi in una nota la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Intervistati a metà febbraio dall'agenzia AWP, gli economisti prevedevano una crescita di tale entità. Il valore tra ottobre e dicembre è superiore a quello dei due trimestri precedenti, durante i quali si erano registrati cali rispettivamente dello 0,4% e dello 0,1%. La SECO parla dunque di un andamento economico «stabilizzato» a fine anno.

Il dato è corretto per gli eventi sportivi. Come noto, i Giochi olimpici e i grandi eventi calcistici distorcono il PIL svizzero a causa dei proventi da diritti di licenza che confluiscono alle federazioni sportive con sede nel Paese. Non corretta, nel quarto trimestre la crescita del PIL è risultata leggermente inferiore (+0,1%).

Bene i consumi interni

Secondo i funzionari bernesi, nel quarto trimestre la crescita è stata sostenuta dalla domanda interna. I consumi privati – in particolare gli acquisti di abbigliamento e calzature, nonché le spese per l'alloggio, l'energia e la sanità – sono così aumentati nuovamente in modo solido, con un +0,4%.

I diversi settori si sono sviluppati in modo disomogeneo. Dopo un netto calo tra luglio e fine settembre, l'industria chimica e farmaceutica ha ripreso a crescere moderatamente (+1,9%), in un contesto di aumento delle esportazioni. Sullo sfondo di una dinamica debole delle vendite e dell'export, gli altri settori dell'industria manifatturiera hanno invece registrato un calo della creazione di valore (-1,3%).

Valori confermati anche per l'intero anno

Sono stati inoltre confermati i valori di crescita per l'intero anno 2025. Al netto degli eventi sportivi, nel 2025 l'incremento del PIL si è attestato all'1,4%, dopo l'1,2% del 2024. Non corretta, la crescita, pari all'1,3%, è stata inferiore all'1,4% registrata l'anno precedente, precisa ancora la SECO.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026

Altre notizie

Ecco i dati. Utile inferiore nel 2025 per la Banca Cantonale Grigione

Ecco i datiUtile inferiore nel 2025 per la Banca Cantonale Grigione

Svizzera. Diversi cambiamenti previsti nel Consiglio di amministrazione di UBS

SvizzeraDiversi cambiamenti previsti nel Consiglio di amministrazione di UBS

Acquisto società. Warner Bros: «La proposta di Paramount è superiore per gli azionisti a quella di Netflix»

Acquisto societàWarner Bros: «La proposta di Paramount è superiore per gli azionisti a quella di Netflix»