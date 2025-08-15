  1. Clienti privati
Secondo trimestre L'economia svizzera rallenta nettamente, ecco di quanto (poco) è salito il PIL

SDA

15.8.2025 - 09:30

Il comparto industriale ha presentato un andamento negativo.
Keystone

L'economia svizzera rallenta sensibilmente: nel secondo trimestre il prodotto interno lordo (Pil) è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte del +0,8% osservato nei primi tre mesi dell'anno.

Keystone-SDA

15.08.2025, 09:30

15.08.2025, 09:34

Il dato – al netto degli effetti stagionali, di calendario e sportivi – è una prima stima pubblicata oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

L'indicatore si situa sostanzialmente nella fascia di mezzo delle previsioni: gli esperti interpellati dall'agenzia Awp scommettevano infatti su valori compresi fra -0,3% e +0,3%. «L'andamento negativo dell'industria è stato compensato da una crescita del terziario», commentano gli specialisti della Seco in un brevissimo comunicato.

Nel primo trimestre il Pil era progredito a un ritmo sostenuto a causa dell'incertezza sulla politica tariffaria degli Stati Uniti, alla vigilia del «Liberation Day» di inizio aprile. Erano state esportate più merci dalla Svizzera verso gli Usa: in particolare l'export farmaceutico aveva registrato un forte aumento.

La stima flash sul Pil si base su dati ancora incompleti, che vengono integrati e aggiornati in un momento successivo, mette in guardia la Seco. La nuova valutazione sarà pubblicata il 28 agosto.

