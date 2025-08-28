  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Congiuntura L'economia svizzera rallenta, la SECO conferma il PIL a +0,1% nel trimestre

SDA

28.8.2025 - 10:00

Pesa in particolare il calo delle esportazioni.
Pesa in particolare il calo delle esportazioni.
Keystone

L'economia svizzera sta rallentando vistosamente, sulla scia del calo dell'attività industriale e delle esportazioni.

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:00

28.08.2025, 10:04

Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo (Pil) è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte del +0,7% osservato nei primi tre mesi dell'anno. Il dato – al netto degli effetti stagionali, di calendario e sportivi – rappresenta la seconda stima dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), che conferma la prima valutazione pubblicata due settimane or sono. A causa dei dazi americani vengono per contro corrette al ribasso le previsioni per l'andamento economico nel biennio 2025-2026.

Nel periodo aprile-giugno l'industria chimico-farmaceutica ha registrato una flessione significativa della creazione di valore (-4,8%), a causa della contrazione dell'export. Questo dato fa seguito al forte aumento osservato nel trimestre precedente, caratterizzato da effetti di anticipo legati alla politica commerciale degli Stati Uniti, spiegano i funzionari della Seco in un comunicato odierno.

Sempre nel secondo trimestre anche gli altri settori industriali hanno subito un calo, con in primo piano il comparto manifatturiero (-2,4%). È per contro aumentata la domanda interna (+0,1%), grazie alla crescita dei consumi privati (+0,3%). Note positive – nell'ottica di chi vede di buon occhio l'espansione economica – arrivano dal settore alberghiero e della ristorazione (+1,5%) e pure il segmento sociale e della sanità cresce (+0,3%). Da parte loro I consumi pubblici sono saliti più della media storica (+0,9%). Mentre i servizi finanziari mettono a referto una leggera contrazione (-0,2%) altri ambiti dei servizi hanno continuato a espandersi, come il commercio (+1,9%) e i servizi alle imprese (+0,5%). In negativo risultano essere costruzioni (-0,4%) e investimenti in beni di equipaggiamento (-0,8%).

Al capitolo previsioni, nel mese di giugno la Seco aveva ipotizzato una progressione del Pil – sempre al netto degli eventi sportivi – dell'1,3% nel 2025 e dell'1,2% nel 2026, già di per sé sensibilmente inferiore alla media pluriennale 1981-2024, che è dell'1,8%. Con l'introduzione, a inizio agosto dei dazi del 39% imposti dal presidente americano Donald Trump «le prospettive sono ulteriormente peggiorate», sottolineano gli esperti.

In attesa della prossima revisione delle stime – che avverrà solo il 16 ottobre, più tardi del solito a causa dello svolgimento di una revisione approfondita dei conti economici nazionali – la Seco pubblica oggi uno scenario congiunturale aggiornato. Secondo questa simulazione, la crescita economica sarebbe inferiore alle previsioni di giugno: si limiterebbe all'1,2% quest'anno e allo 0,8% nei dodici mesi successivi. «Sebbene per diversi settori e diverse imprese le conseguenze economiche possano essere pesanti, al momento non è prevista una grave recessione», puntualizzano gli specialisti bernesi.

I più letti

La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Bruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24
Svelato un piatto curioso servito alle nozze di Meghan e Harry: «Creata una ricetta apposita»

Altre notizie

Svizzera. Prospettive occupazionali nelle banche ai massimi da 10 anni

SvizzeraProspettive occupazionali nelle banche ai massimi da 10 anni

Industria agrochimica. Per Syngenta i ricavi restano stabili, ma aumentano i profitti

Industria agrochimicaPer Syngenta i ricavi restano stabili, ma aumentano i profitti

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in lieve rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in lieve rialzo