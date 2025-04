Economiesuisse auspica un'azione decisa. Keystone

I dazi decisi dagli Stati Uniti sulle importazioni elvetiche sono «dannosi e infondati»: lo afferma Economiesuisse, che invita il Consiglio federale e la diplomazia economica a trovare rapidamente soluzioni al tavolo dei negoziati con il governo statunitense.

Keystone-SDA SDA

Da un punto di vista economico, non ci sono ragioni comprensibili per le barriere doganali decise da Washington, afferma la federazione delle imprese in un comunicato odierno.

La Confederazione persegue da anni una politica commerciale aperta e ha abolito unilateralmente le tariffe sui prodotti industriali.

La Svizzera è anche un partner economico di prim'ordine degli Stati Uniti: è il sesto investitore straniero più importante ed è addirittura in testa alla classifica per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo.

Le aziende elvetiche gestiscono circa 400'000 posti di lavoro negli Stati Uniti, con un salario medio di circa 130'000 dollari.

A differenza di molti paesi la Confederazione applica inoltre un'imposta sul valore aggiunto (IVA) molto bassa.

Per Economiesuisse Berna deve quindi chiarire rapidamente la situazione con l'esecutivo di Washington. «La Svizzera ha dalla sua parte i migliori argomenti economici», viene affermato.

Gli USA sono il primo mercato per l'export elvetico

Con circa 53 miliardi di franchi (escluso l'oro), gli Stati Uniti sono il più importante mercato di esportazione della Svizzera, addirittura prima della Germania, ricorda l'associazione.

Mentre l'industria tecnologica ha finora sofferto per i dazi statunitensi su acciaio e alluminio, le esportazioni americane di molti comparti elvetici sono ora direttamente colpite.

I nuovi balzelli rendono più costoso l'export elvetico, indeboliscono la competitività delle aziende e incidono negativamente sul clima degli investimenti.

Ciò avviene in un momento in cui le prospettive in altri mercati di vendita sono già cupe, sottolinea Economiesuisse.