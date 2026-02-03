  1. Clienti privati
Economiesuisse fissa le sue priorità nell'attuale situazione tesa

SDA

3.2.2026 - 09:55

Ogni anno il presidente di economiesuisse Christoph Mäder presenta le priorità annuali dell'associazione di categoria (foto d'archivio)
Ogni anno il presidente di economiesuisse Christoph Mäder presenta le priorità annuali dell'associazione di categoria (foto d'archivio)
Keystone

Accordi commerciali diversificati, meno debito pubblico e meno oneri amministrativi: economiesuisse ha fissato oggi le sue priorità per difendere la piazza economica svizzera nel 2026, in un contesto di tensioni geopolitiche ed economiche mondiali.

Keystone-SDA

03.02.2026, 09:55

03.02.2026, 10:01

Le persistenti tensioni internazionali pesano sull'economia nazionale, afferma economiesuisse in un comunicato. Il Paese ha quindi bisogno di una «politica economica affidabile che punti su un'ampia diversificazione delle relazioni commerciali e su condizioni quadro attraenti». L'accordo con gli Stati Uniti, quello con il Mercosur e il pacchetto con l'Ue sono importanti e non devono essere messi l'uno contro l'altro.

Anche il controllo del debito pubblico in Svizzera è una priorità di economiesuisse. Quest'ultima sostiene «nella sua totalità» il programma di alleggerimento del bilancio 2027 della Confederazione.

L'associazione sottolinea il peso del debito, ma anche quello della regolamentazione. «Il 2026 deve essere all'insegna della riduzione della burocrazia».

