L'argoviese era stato eletto nell'autunno del 2020. Keystone

Economiesuisse avrà un nuovo presidente tra un anno. Christoph Mäder, che attualmente ricopre questa carica, lascerà la funzione alla fine del suo mandato.

Keystone-SDA SDA

L'argoviese guida la principale federazione delle imprese elvetiche dal primo ottobre del 2020. Il mandato del 65enne scadrà nell'autunno 2026, ha indicato oggi l'associazione a Keystone-ATS, dopo che il «Sonntagsblick» per primo aveva riportato l'avvicendamento ai vertici.

«Il comitato direttivo è ansioso di garantire una successione in buona e dovuta forma quando sarà il momento», commenta Economiesuisse. Non sono invece stati forniti dettagli sulle ragioni che hanno portato Mäder a scegliere di non ricandidarsi.