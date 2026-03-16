Silvan Wildhaber è chiamato a rilanciare l'attività di Economiesuisse. Keystone

Economiesuisse ha un nuovo presidente, Silvan Wildhaber, che assumerà le redini fra alcuni mesi: il 48enne è stato eletto all'unanimità dal comitato dall'organizzazione, cioè dall'organo composto da oltre 60 personalità di imprese o associazione affiliate.

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Il CEO di Filtex, impresa tessile sangallese a conduzione familiare, subentrerà a Christoph Mäder l'11 settembre, in occasione della giornata dell'economia, informa Economiesuisse in un comunicato odierno.

«È una personalità che coniuga un'imprenditoria responsabile con una partecipazione sociale altrettanto responsabile», afferma lo stesso Mäder, citato nella nota, parlando del suo successore.

«L'elezione all'unanimità mi motiva enormemente: è un riconoscimento del lavoro che ho svolto finora per la piazza economica elvetica», argomenta Wildhaber, le cui dichiarazioni sono state a loro volta riportate nel documento per la stampa.

«Voglio impegnarmi insieme ai membri per difendere gli interessi di tutte le piccole, medie e grandi imprese di ogni settore e sensibilizzare la popolazione alle loro necessità».

«La Svizzera sta attualmente attraversando un periodo geopolitico turbolento: proprio per questo è fondamentale tutelare la piazza economica e diversificare ulteriormente le nostre relazioni commerciali», aggiunge il dirigente, che è membro del comitato di Economiesuisse dal 2014.

Nicolas Durand eletto nuovo vicepresidente

Lo stesso comitato ha poi eletto – pure all'unanimità – un nuovo vicepresidente, nella persona di Nicolas Durand: il 44enne è direttore della Fondation Campus Biotech di Ginevra e fondatore dell'impresa Abionic di Losanna.

«Sono molto lieto di partecipare attivamente alla presidenza di Economiesuisse e di rappresentare le imprese della Romandia», chiosa, pure lui citato nel comunicato.

Economiesuisse riunisce 100 associazioni di categoria, 20 camere di commercio cantonali e diverse imprese individuali: afferma di rappresentare quindi circa 100’000 imprese di tutti i rami, che impiegano circa 2 milioni di persone.