Il presidente di Economiesuisse invita ad avere una visione di società, non a pensare solo a se stessi. Keystone

La popolazione svizzera vuole meno immigrazione? Allora deve lavorare di più – bando ai tempi parziali – e andare in pensione più tardi.

Keystone-SDA SDA

È la ricetta del presidente di Economiesuisse Christoph Mäder per far fronte all'iniziativa popolare «no a una Svizzera da 10 milioni» di abitanti, depositata nel 2024 dall'Unione democratica di centro e su cui il Consiglio federale si è già espresso in modo negativo.

«In questo momento è estremamente importante continuare a concentrarsi su relazioni buone e stabili con l'Unione europea», afferma l'avvocato in un'intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger (TA), all'indomani della decisione del presidente americano Donald Trump di imporre forti dazi sulle importazioni dalla Confederazione. «Non dobbiamo dimenticare che l'Ue è di gran lunga il nostro più importante mercato di esportazione».

«L'iniziativa dell'UDC è pericolosa. In ultima istanza, richiede la cancellazione della libera circolazione delle persone: a causa della clausola ghigliottina, anche gli accordi bilaterali I verrebbero annullati», argomenta il giurista alla testa dell'organizzazione che rappresenta le aziende elvetiche. «È chiaro che l'immigrazione comporta dei problemi e che dobbiamo fare qualcosa al riguardo, non voglio metterlo in dubbio. Ma l'iniziativa dell'UDC è un approccio sbagliato».

«La nostra economia di successo ha bisogno di personale: non può soddisfare questa domanda solo in Svizzera. In futuro la situazione si aggraverà ulteriormente: per motivi demografici, tra dieci anni mancheranno circa 300'000 lavoratori. È fondamentale, tra l'altro, che la Svizzera sfrutti ancora meglio il suo potenziale di manodopera nazionale».

A questo proposito il dirigente pensa a misure molto specifiche. «Deve essere possibile per i dipendenti lavorare più a lungo dei 65 anni e questo deve essere vantaggioso: servono quindi anche incentivi fiscali. Dobbiamo anche pensare alle modalità della vita lavorativa: chi inizia a lavorare più tardi dovrebbe pure andare in pensione più tardi».

In sintesi – riassumono le giornaliste del quotidiano – gli svizzeri dovrebbero quindi lavorare di più e più a lungo. «La vita lavorativa è diminuita notevolmente negli ultimi decenni. I guadagni di efficienza non possono compensare questa situazione per sempre. In un paese ad alto costo come la Svizzera, non possiamo permetterci di lavorare sempre meno e quindi di rendere il lavoro ancora più oneroso», replica il 65enne. «Inoltre, siamo anche il campione mondiale del tempo parziale», insiste. «Dobbiamo chiederci: possiamo permetterci questa cultura del part-time a lungo termine se vogliamo mantenere la nostra prosperità?».

«Se ognuno guarda solo a se stesso e per se stesso non andremo da nessuna parte. Esiste anche una visione della società nel suo complesso, una responsabilità collettiva. Ad esempio, se ho completato una lunga e costosa formazione accademica principalmente a spese dello stato, non è nell'interesse della comunità se subito dopo cerco un impiego a tempo parziale per ottimizzare il mio equilibrio tra lavoro e vita privata».

Quella sull'iniziativa detta «per la sostenibilità» sarà una votazione difficile, ammette l'intervistato. «La gente è emotivamente colpita dalla questione dell'eccesso di popolazione straniera. Dobbiamo prendere sul serio queste preoccupazioni. Allo stesso tempo, vorrei anche rimettere in prospettiva alcune cose», puntualizza lo specialista. «La maggior parte dell'immigrazione non riguarda l'asilo, ma il mercato del lavoro. Siamo tutti contenti di poter trovare buona manodopera all'estero. Settori essenziali della nostra vita crollerebbero senza di essa: sanità, edilizia, ristorazione, industria alberghiera. In definitiva, l'immigrazione è l'espressione del nostro successo».

Sarebbe questo che andrebbe detto – chiedono le croniste di TA – a una famiglia che da mesi sta cercando un appartamento a prezzi accessibili? «La situazione del mercato immobiliare è un problema che abbiamo creato noi», replica il professionista con trascorsi nei servizi legali di Sandoz e Novartis. «Negli ultimi anni sono stati costruiti troppi pochi appartamenti. Spesso è troppo complicato e difficile ottenere una licenza edilizia. In Svizzera abbiamo una quantità incredibile di burocrazia e di procedure lunghe. È anche una questione di lusso: le persone chiedono sempre più metri quadrati di spazio abitativo».

Quindi la gente non solo dovrebbe lavorare di più e più a lungo, ma anche vivere in modo più modesto? «No, non sto dicendo questo», risponde l'esperto di diritto con studi all'università di Basilea. «Voglio solo evidenziare le connessioni in modo concreto. E dobbiamo renderci conto che ogni cosa ha il suo prezzo».

«Un tetto demografico generalizzato sarebbe sbagliato. Cosa succederebbe se gli ospedali fossero improvvisamente a corto di medici e assistenti? Senza una manodopera sufficiente, la nostra prosperità è fortemente minacciata», prosegue il presidente della federazione delle imprese della Confederazione. «Inoltre, la Svizzera è un paese di compromessi e di cooperazione.

Che cosa dire infine delle parole dell'ex consigliere federale UDC Christoph Blocher, che ha recentemente descritto Economiesuisse come un'organizzazione di burocrati economici, di cui quasi nessuno ha visto un'azienda dall'interno? «Non ho intenzione di rispondere a questa villana osservazione. Economiesuisse ha rappresentanti di imprese rinomate in tutti i suoi comitati importanti. La descrizione di Blocher di noi come burocrati di associazioni è polemica», conclude Mäder.