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Svizzera Gli economisti adeguano le stime di crescita al ribasso per il 2026

SDA

22.6.2026 - 10:15

Gli esperti contattati dal KOF sono risultati un po' meno ottimisti che in passato. (Immagine d'archivio).
Gli esperti contattati dal KOF sono risultati un po' meno ottimisti che in passato. (Immagine d'archivio).
Keystone

La Svizzera nel 2026 va verso una crescita del PIL dello 0,9%, un dato in calo rispetto all'1,0% di marzo. Sono queste le previsioni degli economisti consultati dall'Istituto KOF. Invariate le previsioni a lungo termine.

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:15

22.06.2026, 10:17

Al ribasso sono in particolare state riviste le aspettative relative agli investimenti reali in beni strumentali e nell'edilizia, mentre le stime di inflazione sono in aumento.

Tenuto conto di tutto gli analisti ritengono che l'andamento macroeconomico nell'anno in corso sarà leggermente meno favorevole rispetto a quanto indicato nel sondaggio del marzo 2026.

Il tasso di crescita previsto per il 2027 è pari all'1,5% e rimane quindi invariato. Anche le stime relative alla crescita del PIL nei prossimi cinque anni non sono state modificate e si attestano ancora all'1,6%.

I tassi di inflazione previsti si attestano in media allo 0,7% per il 2026 e allo 0,8% per il 2027. Le aspettative sono state quindi riviste al rialzo per entrambi gli orizzonti temporali: di 0,3 punti percentuali per l'anno in corso e di 0,2 punti percentuali per il prossimo anno. Le stime a cinque anni sono invece rimaste invariate allo 0,9%.

Le previsioni del KOF «Consensus Forecast», a cui hanno preso parte 13 specialisti, non vanno confuse con quelle del centro congiunturale stesso.

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