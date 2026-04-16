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Medio Oriente Edelweiss cancella i voli verso USA e Oman per il calo della domanda e l'aumento dei costi

SDA

16.4.2026 - 12:01

Edelweiss si vede costretta a intervenire sul programma di voli.
Edelweiss si vede costretta a intervenire sul programma di voli.
Keystone

Edelweiss cancella alcune rotte verso gli Stati Uniti e l'Oman a causa della ridotta richiesta da parte dei passeggeri e dell'aumento del prezzo del carburante, aggravato dalla situazione geopolitica.

Keystone-SDA

16.04.2026, 12:01

16.04.2026, 12:03

In un comunicato diffuso oggi la compagnia aerea elvetica specializzata sui vacanzieri spiega che l'adeguamento riguarda in particolare i collegamenti con il Nord America nel programma estivo. I voli verso Denver e Seattle sono stati eliminati completamente, mentre sulla rotta per Las Vegas le frequenze verranno ridotte nella tarda primavera e in autunno. Nel programma invernale 2026/27 verranno cancellati anche i collegamenti verso Mascate e Salalah, in Oman (penisola araba).

Tra le cause principali di questi cambiamenti Edelweiss cita le persistenti ripercussioni della situazione geopolitica, con particolare riferimento al conflitto in Medio Oriente, che influisce sia sui costi del cherosene, sia sulla domanda verso alcune destinazioni statunitensi.

I passeggeri già in possesso di biglietti per i voli cancellati saranno reindirizzati su collegamenti alternativi, principalmente all'interno del gruppo Lufthansa, oppure potranno ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto.

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