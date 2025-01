La compagnia sta espandendo ulteriormente la flotta. Keystone

Edelweiss spegne quest'anno 30 candeline e lo fa ampliando ulteriormente la sua flotta, con la creazione di 350 posti di lavoro.

Sono in arrivo sei Airbus A350, che andranno ad aggiungersi ai quattordici A320 e ai cinque A340 già in forza alla la compagnia aerea elvetica specializzata nei voli per vacanzieri.

«Il nuovo innovativo Airbus è sinonimo di massima efficienza, comfort e rispetto dell'ambiente», scrive la società in un comunicato odierno. Il velivolo «consente di offrire ai passeggeri un'esperienza di volo ancora più piacevole».

Nei primi tre mesi, a partire da aprile, il primo Airbus A350 volerà su rotte a corto e medio raggio, per addestrare gli equipaggi, poi sarà impiegato sulle lunghe distanze: Las Vegas sarà la prima destinazione turistica oltre Oceano servita dal nuovo tipo di aereo. Quando il secondo Airbus A350 entrerà in servizio, all'inizio di luglio 2025, la rotta Zurigo-Vancouver sarà servita quotidianamente.

Edelweiss è stata fondata nel 1995 e ha sede all'aeroporto di Zurigo. Dal primo novembre 2008 fa parte del gruppo Lufthansa: nel 2023 ha conseguito un fatturato record di 830 milioni di franchi. A lungo raggio serve oltre 20 destinazioni nelle Americhe, in Africa, e Asia.

Edelweiss è la parola tedesca che designa la stella alpina, fiore che in forma stilizzata compare sul timone di coda degli aeromobili della compagnia.