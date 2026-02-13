Il nuovo numero uno vanta una pluriennale esperienza dirigenziale nel settore aeronautico e dall'aprile 2022 ricopre la carica di Chief Operating Officer (COO) di Eurowings, ha indicato oggi Edelweiss.

Aveva iniziato la sua carriera nel 2008 presso Swiss, dove ha ricoperto diverse funzioni nei settori finanziario e commerciale.

«È per me un grande onore assumere la guida di Edelweiss», afferma il manager, citato in un comunicato. «Bernd Bauer e il suo team hanno sviluppato l'azienda in modo eccellente negli ultimi anni, posizionandola con successo come compagnia aerea premium per le vacanze. Sono davvero lieto di poter continuare a scrivere questa storia di successo insieme ai collaboratori».

L'attuale CEO ha lasciato un'impronta decisiva su Edelweiss, che come la sorella maggiore Swiss fa capo al gruppo Lufthansa.

Nei suoi dodici anni di mandato – si legge nella nota – l'azienda si è trasformata da vettore con poco meno di 500 dipendenti a una compagnia con 1700 collaboratori. In tale periodo la rete di rotte è stata ampliata da circa 40 a oltre 100 destinazioni, il numero di passeggeri trasportati è triplicato e la flotta è stata costantemente modernizzata.

Bauer ha compiuto 60 anni lo scorso anno. Nel gruppo Lufthansa, di norma, l'attività operativa dei dirigenti termina al raggiungimento di tale soglia. Il dirigente aveva iniziato la sua carriera nel settore dell'aviazione nel 1994 presso Crossair e, a partire dal 2002, ha ricoperto diverse cariche dirigenziali presso Swiss.