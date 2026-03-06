Edelweiss è una realtà ormai consolidata nel panorama elvetico. Keystone

Edelweiss, compagnia aerea elvetica specializzata nei voli per vacanzieri, ha chiuso il 2025 con un nuovo record di fatturato, ma ha subito un deciso calo della redditività operativa.

Keystone-SDA SDA

Stando ai dati comunicati oggi dall'impresa all'agenzia Awp i ricavi si sono attestati al livello di primato di 942 milioni di franchi, superando i 900 milioni dell'anno precedente.

In netto calo, invece, l'utile operativo rettificato, sceso a 56 milioni di franchi dagli 81 milioni del 2024, con un margine operativo in contrazione dal 9,0% al 6,0%.

Edelweiss ha trasportato 3,3 milioni di passeggeri, 300'000 in più rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle destinazioni (da 91 a 102) e dei voli (da 20'400 a 22'100).

È migliorata anche la puntualità, salita al 68,8% dal 65,6%. In leggero calo, invece, il fattore di riempimento dei posti, sceso all'80,2% dall'81,7% del 2024.

Edelweiss è stata fondata nel 1995 e ha sede all'aeroporto di Zurigo. Dal primo novembre 2008 fa parte del gruppo Lufthansa, analogamente a Swiss. Edelweiss è la parola tedesca che designa la stella alpina, fiore che, in forma stilizzata, compare sul timone di coda degli aeromobili della compagnia.