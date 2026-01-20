  1. Clienti privati
Aviazione Edelweiss vola alto: nel 2025 record di fatturato e passeggeri

SDA

20.1.2026 - 15:01

Edelweiss ha una presenza ormai consolidata in Svizzera.
Keystone

Edelweiss, compagnia aerea elvetica specializzata nei voli per vacanzieri, ha chiuso il 2025 con un record di fatturato: il giro d'affari è superiore ai 900 milioni di franchi, nonostante le turbolenze geopolitiche globali.

Keystone-SDA

20.01.2026, 15:01

20.01.2026, 15:23

Lo ha indicato oggi all'agenzia Awp il CEO Bernd Bauer in margine alla presentazione del nuovo allestimento degli interni dell'Airbus A350.

Il traguardo supera il precedente massimo storico, raggiunto nel 2024, quando Edelweiss aveva registrato ricavi di 900 milioni e un utile operativo Ebit di 81 milioni. Riguardo ai profitti del 2025 il manager non ha fornito cifre, essendo ancora in corso la chiusura dei conti annuali, ma in settembre era stato indicato un obiettivo tra gli 80 e gli 85 milioni di franchi.

Un altro primato è stato raggiunto nel numero di passeggeri trasportati, saliti a 3,3 milioni (+300'000 rispetto all'anno precedente). Il tasso di occupazione dei velivoli si è mantenuto stabile all'82%, malgrado l'aumento del traffico, sulla scia del dell'impiego di aeromobili di capacità maggiore.

Anche il 2026 si annuncia solido: la compagnia ha già registrato circa 1,1 milioni di prenotazioni, pari a un terzo dell'obiettivo annuale e in linea con i livelli dello scorso esercizio, confermando la forte domanda per il vettore.

Edelweiss è stata fondata nel 1995 e ha sede all'aeroporto di Zurigo. Dal primo novembre 2008 fa parte del gruppo Lufthansa. Edelweiss è la parola tedesca che designa la stella alpina, fiore che, in forma stilizzata, compare sul timone di coda degli aeromobili della compagnia.

